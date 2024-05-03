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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 12.
Ротор
 
Позже
Челябинск
Прогнозы 44
Ротор 81.8% (36)
X 11.4% (5)
Челябинск 6.8% (3)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.21
Сафронов Илья 5 0.18
Арсентьев Даниил 5 0.18
Зуйков Сергей 3 0.11
Магомедов Рашид 3 (1) 0.11
Никитин Алексей 2 0.07
Дворецков Филипп 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.04
Болов Руслан 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Пяткин Иван 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04
Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мацхарашвили Никита 4 0.15
Горбачик Валерий 4 0.15
Библик Станислав 3 0.11
Козлов Данила 2 0.07
Vladimir Ulyanovskiy 2 0.07
Вазитдинов Рустам 2 (1) 0.07
Газиев Азиз 2 (1) 0.07
Носов Александр 1 0.04
Майрович Максим 1 0.04
Косянчук Роман 1 0.04
Великородный Дмитрий 1 0.04
Никитенков Алексей 1 0.04
Курышев Виктор 1 0.04
Першин Никита 1 0.04
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.04
Киселёв Виктор 1 (1) 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Першин Никита 0 2
Герчиков Леонид 0 1
Курышев Виктор 0 1

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Челябинск
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
9
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Челябинск
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

10
16
Ротор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Челябинск
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
4% (1)
70% (19)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

22
12
4 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
6
50%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
8
36%
4
33%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

35
28
8 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
3
9%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
7
20%
9
32%
46-60
9
26%
6
21%
61-75
11
31%
8
29%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
5
18%
8
29%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1
Челябинск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0
Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0 Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Салют - Челябинск 0:3 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Челябинск 0:0

Результаты матчей

Ротор
Челябинск

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ротор
Челябинск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
9
1.5
5
7
3
12
2.5
2
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
8
4
9
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
16
11
10
18
1.5
9
18
3
25
2.5
3
24
1
27
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 10 5 4 1 13 - 6 19
2.
Уфа
 Заявка 10 5 2 3 11 - 7 17
3.
Чайка
 Заявка 10 3 6 1 10 - 6 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
5.
Родина-2 Москва
 10 3 4 3 17 - 12 13
6.
Краснодар-2
 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
7.
Муром
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
8.
Челябинск
 9 2 4 3 9 - 12 10
9.
Велес Москва
 Заявка 10 3 1 6 6 - 12 10
10.
Металлург Липецк
 11 2 4 5 7 - 15 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 10 6 3 1 11 - 3 21
2.
Машук-КМВ
 10 4 3 3 8 - 7 15
3.
Калуга
 9 3 5 1 13 - 9 14
4.
Авангард Курск
 10 4 2 4 9 - 11 14
5.
Химик Дзержинск
 10 3 5 2 11 - 10 14
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 10 3 4 3 15 - 10 13
7.
Торпедо Миасс
 10 2 5 3 10 - 11 11
8.
Текстильщик
 10 1 8 1 8 - 10 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 10 1 5 4 5 - 11 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 9 0 4 5 8 - 16 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Уфа
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Чайка
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Родина-2 Москва
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Краснодар-2
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Ротор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 5 8
7.
Челябинск
 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 4 - 5 7
10.
Велес Москва
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 1 1 3 - 2 10
2.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 6 - 5 9
3.
Машук-КМВ
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Авангард Курск
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
6.
Калуга
 4 1 2 1 7 - 5 5
7.
Иртыш Омск
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
8.
Торпедо Миасс
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Текстильщик
 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
2.
Новосибирск
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Муром
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
4.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
5.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 1 - 3 4
6.
Чайка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
7.
Велес Москва
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
8.
Металлург Липецк
 5 1 0 4 3 - 10 3
9.
Родина-2 Москва
 5 0 3 2 3 - 6 3
10.
Челябинск
 6 0 3 3 6 - 11 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Калуга
 5 2 3 0 6 - 4 9
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
4.
Машук-КМВ
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Авангард Курск
 5 2 1 2 5 - 6 7
6.
Торпедо Миасс
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
Текстильщик
 5 1 3 1 4 - 6 6
8.
Химик Дзержинск
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Иртыш Омск
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
10.
Динамо Брянск
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 15
Текстильщик Скворцов Алексей 10
Чайка Долгов Павел 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Химик Дзержинск Чубукин Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Челябинск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Ротор 81.8% (36)
    X 11.4% (5)
    Челябинск 6.8% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ротор - Челябинск

    Исход игры
    Ротор
    81.8% (36)
    Ничья
    11.4% (5)
    Челябинск
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    40.9% (18)
    1:0 Ротор
    25% (11)
    2:0 Ротор
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
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    Ротор
    Челябинск
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