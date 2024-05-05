Тур: 30. Стадион: Альянц.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
31' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
49' Желтая карточкаГлух Оскар
1:0
51' ПенальтиГрюлль Марко
59' Желтая карточкаШик Торстен
2:0
73' ГолБургшталлер Гвидо
85' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
Ход матча
49'
51'
1:0
59'
73'
2:0
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
13
Хорн
Тимо
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Onur Cinel
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
8 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.4%
44.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед
49 матчей
20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед
Первый тайм
24.5%
75.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед
67 матчей
16.4%
25.4%
58.2%
11 побед 17 ничьих 39 побед
Первый тайм
11.9%
44.8%
43.3%
8 побед 30 ничьих 29 побед
Второй тайм
25.4%
31.3%
43.3%
17 побед 21 ничья 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.3
1.18
Среднее время на гол
69
76
Всего голов
65
63
Голов в среднем за матч
1.91
1.91
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
108
103
Голов в среднем за матч
1.61
1.54
Тотал матчей
2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
56
Больше 84%
Меньше 16%
11
37
Больше 55%
Меньше 45%
30
19
Больше 28%
Меньше 72%
48
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
11
Больше 16%
Меньше 84%
56
5
Больше 7%
Меньше 93%
62
3
Больше 4%
Меньше 96%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|13 (7)
|0.43
|Бургшталлер Гвидо
|7
|0.23
|Фалли Маюлу
|5 (1)
|0.17
|Зайдль Маттиас
|5
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.1
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Гргич Лукас
|2
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Морманн Мартин
|1
|0.03
|Гэйл Тььерри
|1
|0.03
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|16
|0.53
|Глух Оскар
|7
|0.23
|Ратков Петар
|5
|0.17
|Фернандо Педро
|4
|0.13
|Доргелес Нене
|4
|0.13
|Шимич Роко
|4
|0.13
|Койта Секу
|4 (1)
|0.13
|Дедич Амар
|3
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.07
|Павлович Страхинья
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|2
|0.07
|Бидструп Мадс
|2
|0.07
|Беду Самсон
|2
|0.07
|Сучич Лука
|1
|0.03
|Соле Умар
|1
|0.03
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|7
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|0
|Кверфельд Леопольд
|6
|0
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|Ауэр Йонас
|5
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|9
|1
|Гурна-Дуат Люка
|5
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Глух Оскар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Дьямбу Мамади
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Ред Булл Зальцбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
9
Рапид Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ред Булл Зальцбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
23
34
Рапид Вена
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ред Булл Зальцбург
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
35
43
Голы по времени матча
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
3
15%
4
15%
1-15
5
25%
7
26%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
25%
4
15%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
6
32%
5
36%
61-75
3
16%
1
7%
76-90
Забито
23
34
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
5
22%
4
12%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
3
13%
9
26%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
5
22%
3
9%
61-75
6
26%
8
24%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
21%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
43
61
22 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
8
19%
8
13%
1-15
8
19%
9
15%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
4
9%
13
21%
46-60
6
14%
7
11%
61-75
11
26%
12
20%
76-90
Пропущено
33
26
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 16
5
15%
4
15%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
8
24%
7
27%
61-75
6
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
59
96
410
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
69
86
312
311
213
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
263
1118
1712
722
920
326
524
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|2:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9