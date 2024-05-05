  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 18100
Рапид Вена
2:0
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
31' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
49' Желтая карточка
Глух Оскар
1:0
51' Пенальти
Грюлль Марко
59' Желтая карточка
Шик Торстен
2:0
73' Гол
Бургшталлер Гвидо
85' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
90' Желтая карточка
Павлович Страхинья
90'+10
45
Хедль
Никлас
43
Кверфельд
Леопольд
34
Заттльбергер
Николас
20
Хофманн
Максимилиан
13
Шик
Торстен
6
Касанвирджо
Нерайшо
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
17
Фалли
Маюлу
13
Хорн
Тимо
3
Терзич
Алекса
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
15
Дьямбу
Мамади
18
Бидструп
Мадс
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
Рапид Вена
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
100%
8 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.4%
44.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

49 матчей

20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед

Первый тайм

24.5%
75.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

67 матчей

16.4%
25.4%
58.2%
11 побед 17 ничьих 39 побед

Первый тайм

11.9%
44.8%
43.3%
8 побед 30 ничьих 29 побед

Второй тайм

25.4%
31.3%
43.3%
17 побед 21 ничья 29 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.3
1.18

Среднее время на гол

69
76

Всего голов

65
63

Голов в среднем за матч

1.91
1.91

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

108
103

Голов в среднем за матч

1.61
1.54

Тотал матчей

2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
56
Больше 84%
Меньше 16%
11
37
Больше 55%
Меньше 45%
30
19
Больше 28%
Меньше 72%
48
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
11
Больше 16%
Меньше 84%
56
5
Больше 7%
Меньше 93%
62
3
Больше 4%
Меньше 96%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
65

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 13 (7) 0.43
Бургшталлер Гвидо 7 0.23
Фалли Маюлу 5 (1) 0.17
Зайдль Маттиас 5 0.17
Кверфельд Леопольд 3 0.1
Кюн Николас 2 0.07
Гргич Лукас 2 0.07
Ауэр Йонас 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Янссон Исак 1 0.03
Морманн Мартин 1 0.03
Гэйл Тььерри 1 0.03
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 16 0.53
Глух Оскар 7 0.23
Ратков Петар 5 0.17
Фернандо Педро 4 0.13
Доргелес Нене 4 0.13
Шимич Роко 4 0.13
Койта Секу 4 (1) 0.13
Дедич Амар 3 0.1
Кьергаард Мауриц 2 0.07
Павлович Страхинья 2 0.07
Форсон Аманква 2 0.07
Бидструп Мадс 2 0.07
Беду Самсон 2 0.07
Сучич Лука 1 0.03
Соле Умар 1 0.03
Пёнтковски Камиль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 7 1
Конголо Теренс 1 3
Кершбаум Роман 6 0
Касанвирджо Нерайшо 6 0
Кверфельд Леопольд 6 0
Хофманн Максимилиан 5 0
Ауэр Йонас 5 0
Гргич Лукас 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Грюлль Марко 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Шик Торстен 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 10 1
Гурна-Дуат Люка 5 1
Конате Карим 6 0
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Глух Оскар 3 0
Койта Секу 2 0
Соле Умар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Дьямбу Мамади 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Шимич Роко 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ред Булл Зальцбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
9
Рапид Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ред Булл Зальцбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

23
34
Рапид Вена
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Ред Булл Зальцбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

35
43

Голы по времени матча

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
7
26%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
4
15%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
6
32%
6
38%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
5
22%
4
12%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
3
13%
9
26%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
5
22%
3
9%
61-75
6
26%
8
24%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
21%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

45
61
22 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 22
9 Не забивали 4
8
18%
8
13%
1-15
8
18%
9
15%
16-30
6
13%
12
20%
31-45
5
11%
13
21%
46-60
7
16%
7
11%
61-75
11
24%
12
20%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
8
24%
8
29%
61-75
6
18%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
9
6
4
11
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
2
13
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
26
4
12
18
1.5
17
13
7
23
2.5
9
21
3
27
3.5
5
25
2
28
4.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
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    • 46'
      Сучич Лука уходит с поля. Форсон Аманква выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Кверфельд Леопольд получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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