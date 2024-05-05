Тур: 32. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Дингерт Кристиан
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
19
Телла
Нейтан
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
-
13 АртурЗащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Daum
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Байер Л
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
31 матч
35.5%
6.5%
58%
11 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.71
Среднее время на гол
46
127
Всего голов
46
21
Голов в среднем за матч
2.71
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
73
33
Голов в среднем за матч
2.35
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
38
84
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (1)
|0.35
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.23
|Эбимбе Эрик
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Нкунку Нильс
|3
|0.1
|Шаиби Фарес
|2
|0.06
|Схири Эльес
|2
|0.06
|Экитике Уго
|2
|0.06
|Ларссон Хуго
|2
|0.06
|Кох Робин
|2
|0.06
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Пачо Вильям
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|11 (1)
|0.35
|Бонифасе Виктор
|11 (2)
|0.35
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.29
|Фримпонг Жереми
|8
|0.26
|Телла Нейтан
|5
|0.16
|Шик Патрик
|5 (1)
|0.16
|Хофманн Йонас
|4
|0.13
|Та Джонатан
|4
|0.13
|Адли Амин
|3
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.1
|Андрих Роберт
|3
|0.1
|Джака Гранит
|2
|0.06
|Гложек Адам
|2
|0.06
|Станишич Йосип
|2
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Коссуну Одилон
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|9
|0
|Мармуш Омар
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Кнауфф Ансгар
|5
|1
|Гётце Марио
|4
|1
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Нганкам Жессик
|2
|1
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Схири Эльес
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Джака Гранит
|5
|0
|Адли Амин
|5
|0
|Алонсо Хаби
|4
|0
|Андрих Роберт
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
8
4
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
17
44
Айнтрахт Фр
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
25
48
Голы по времени матча
Забито
25
30
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
16%
3
10%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
20%
8
27%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Пропущено
15
14
12 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
4
29%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
19
44
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
5
26%
3
7%
1-15
3
16%
7
16%
16-30
3
16%
6
14%
31-45
3
16%
6
14%
46-60
3
16%
11
25%
61-75
2
11%
11
25%
76-90
Пропущено
30
11
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
13%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
5
17%
4
36%
46-60
4
13%
2
18%
61-75
7
23%
0
0%
76-90
Забито
44
74
21 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 45
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 1
9
20%
6
8%
1-15
4
9%
9
12%
16-30
8
18%
14
19%
31-45
7
16%
12
16%
46-60
8
18%
16
22%
61-75
8
18%
17
23%
76-90
Пропущено
45
25
26 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
8
18%
6
24%
1-15
6
13%
2
8%
16-30
12
27%
4
16%
31-45
6
13%
7
28%
46-60
5
11%
2
8%
61-75
8
18%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Байер Л
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:3
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
1
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
78
142
411
97
114
511
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
114
313
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
301
1318
256
724
1516
130
526
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|4:3 Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|3:4 Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|4:3 Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|3:4 Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|3:4 Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|4:3 Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Байер Л
Исход игры
Айнтрахт Фр
4.1% (5)
Ничья
30.1% (37)
Байер Л
65.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
45.5% (56)
1:1 Ничья
21.1% (26)
0:1 Байер Л
7.3% (9)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:2 Байер Л
3.3% (4)
2:1 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
2:3 Байер Л
2.4% (3)
3:3 Ничья
1.6% (2)
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