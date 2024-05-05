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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Айнтрахт Фр
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 4.1% (5)
X 30.1% (37)
Байер Л 65.9% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
8
Андрих
Роберт
12
Тапсоба
Эдмон
19
Телла
Нейтан
13
Артур
I
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
Айнтрахт Фр
4-4-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Байер Л

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

31 матч

35.5%
6.5%
58%
11 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Б
3:0
Б
3:1
Б
5:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.71

Среднее время на гол

46
127

Всего голов

46
21

Голов в среднем за матч

2.71
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

73
33

Голов в среднем за матч

2.35
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

38
84

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (1) 0.35
Кнауфф Ансгар 7 0.23
Эбимбе Эрик 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Нкунку Нильс 3 0.1
Шаиби Фарес 2 0.06
Схири Эльес 2 0.06
Экитике Уго 2 0.06
Ларссон Хуго 2 0.06
Кох Робин 2 0.06
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Пачо Вильям 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 11 (1) 0.35
Бонифасе Виктор 11 (2) 0.35
Гримальдо Алехандро 9 0.29
Фримпонг Жереми 8 0.26
Телла Нейтан 5 0.16
Шик Патрик 5 (1) 0.16
Хофманн Йонас 4 0.13
Та Джонатан 4 0.13
Адли Амин 3 0.1
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.1
Андрих Роберт 3 0.1
Джака Гранит 2 0.06
Гложек Адам 2 0.06
Станишич Йосип 2 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 9 0
Мармуш Омар 7 0
Пачо Вильям 7 0
Кнауфф Ансгар 5 1
Гётце Марио 4 1
Нкунку Нильс 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Нганкам Жессик 2 1
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Схири Эльес 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Джака Гранит 5 0
Адли Амин 5 0
Алонсо Хаби 4 0
Андрих Роберт 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

8
4
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

17
44
Айнтрахт Фр
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

25
48

Голы по времени матча

Забито

25
30
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
16%
3
10%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
20%
8
27%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Пропущено

15
14
12 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
4
29%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

19
44
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
5
26%
3
7%
1-15
3
16%
7
16%
16-30
3
16%
6
14%
31-45
3
16%
6
14%
46-60
3
16%
11
25%
61-75
2
11%
11
25%
76-90

Пропущено

30
11
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
13%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
5
17%
4
36%
46-60
4
13%
2
18%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Забито

44
74
21 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 45
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 1
9
20%
6
8%
1-15
4
9%
9
12%
16-30
8
18%
14
19%
31-45
7
16%
12
16%
46-60
8
18%
16
22%
61-75
8
18%
17
23%
76-90

Пропущено

45
25
26 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
8
18%
6
24%
1-15
6
13%
2
8%
16-30
12
27%
4
16%
31-45
6
13%
7
28%
46-60
5
11%
2
8%
61-75
8
18%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Байер Л

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:3
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
1
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
1
7
8
1.5
14
2
4
11
2.5
9
7
1
14
3.5
5
11
1
14
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
11
4
3
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
30
1
13
18
1.5
25
6
7
24
2.5
15
16
1
30
3.5
5
26
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
11.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 4:3 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 3:4 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 4:3 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 3:4 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 3:4 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 4:3 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке игрового дня Бундеслиги нас ждет противостояние между "Айнтрахтом" и "Байером". Комментировать игру будет для вас Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 7 минут.

    Главный судья: Дингерт Кристиан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 4.1% (5)
X 30.1% (37)
Байер Л 65.9% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Байер Л
3.30
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3.70
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3.55
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Байер Л

Исход игры
Айнтрахт Фр
4.1% (5)
Ничья
30.1% (37)
Байер Л
65.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
45.5% (56)
1:1 Ничья
21.1% (26)
0:1 Байер Л
7.3% (9)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:2 Байер Л
3.3% (4)
2:1 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
2:3 Байер Л
2.4% (3)
3:3 Ничья
1.6% (2)
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