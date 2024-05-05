Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

31' Удар от ворот произведет Брондбю

30' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

29' Мартинес Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Патрик Пенц держит все под контролем

29' Матч возобновлен

29' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ванлерберге Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

23' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Далсгор Хенрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

21' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

13' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с левой ноги!

13' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Далсгор Хенрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля