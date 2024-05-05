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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Мидтьюлланн
2:2
Первый тайм: 43'
Брондбю
0'
1:0
9' Гол
Далсгор Хенрик
1:1
13' Гол
Валлис Николай
21' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
2:1
23' Гол
Осорио Дарио
28' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
2:2
31' Гол
Омойджуфано Охи

Ход матча

9'
Далсгор Хенрик
1:0
13'
1:1
Валлис Николай
(Судзуки Юито)
21'
Далсгор Хенрик
 
23'
Осорио Дарио
2:1
28'
 
Ванлерберге Йорди
31'
2:2
Омойджуфано Охи
(Клейбер Шон)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Брондбю
3.05
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4.50
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6.70
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Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
18
Шиембе
Кевин
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Мидтьюлланн
4-4-2
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Брондбю

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
33.3%
22 победы 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 24 победы

Второй тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед

62 матча

32.3%
22.6%
45.1%
20 побед 14 ничьих 28 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
12 побед 26 ничьих 24 победы

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.75
1.37

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

99
80

Голов в среднем за матч

1.6
1.29

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
48
Больше 77%
Меньше 23%
14
33
Больше 53%
Меньше 47%
29
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.39
Осорио Дарио 8 (1) 0.29
Франкулино 7 0.25
Серенсен Оливер 5 0.18
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Далсгор Хенрик 3 0.11
Симсир Араль 3 0.11
Шарлес 3 0.11
Соренсен Мадс Бек 2 0.07
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 11 0.39
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.32
Судзуки Юито 8 0.29
Квистгарден Матиас 8 0.29
Клейбер Шон 4 0.14
Васс Даниэль 3 (2) 0.11
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Бундгаард Филип 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Далсгор Хенрик 4 0
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
9
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

20
22
Мидтьюлланн
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Брондбю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
1
4%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
7
27%
7
27%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
6
43%
76-90

Забито

23
25
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
0
0%
4
16%
1-15
6
26%
4
16%
16-30
1
4%
7
28%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
5
22%
3
12%
76-90

Пропущено

21
13
13 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
24%
6
46%
76-90

Забито

49
51
16 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 23
4 Не забивали 1
1
2%
9
18%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
6
12%
13
25%
31-45
12
24%
6
12%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
12
24%
10
20%
76-90

Пропущено

33
27
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 18
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
8
24%
12
44%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Брондбю

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
9
5
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
26
1
17
10
1.5
16
11
5
22
2.5
8
19
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:2 28 16 9 3 54 - 28 57
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 2:2 28 16 5 7 51 - 35 53
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 2:2 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Брондбю
 2:2 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:2 15 8 6 1 28 - 16 30
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 2:2 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Мидтьюлланн пытается что-то создать.
  • 41'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 40'
    Ингасон Сверрир из команды Мидтьюлланн в офсайде
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    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
    Брондбю
    3.05
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    4.50
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    6.70
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