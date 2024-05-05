Тур: 28. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jakob Sundberg
2:2
Первый тайм: 43'
0'
1:0
9' ГолДалсгор Хенрик
1:1
13' ГолВаллис Николай
21' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
2:1
23' ГолОсорио Дарио
28' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
2:2
31' ГолОмойджуфано Охи
Ход матча
9'
1:0
13'
1:1
21'
23'
2:1
31'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мидтьюлланн
Брондбю
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.5%
33.3%
22 победы 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 24 победы
Второй тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед
62 матча
32.3%
22.6%
45.1%
20 побед 14 ничьих 28 побед
Первый тайм
19.4%
41.9%
38.7%
12 побед 26 ничьих 24 победы
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.43
1.22
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
1.75
1.37
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
99
80
Голов в среднем за матч
1.6
1.29
Тотал матчей
2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
48
Больше 77%
Меньше 23%
14
33
Больше 53%
Меньше 47%
29
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.39
|Осорио Дарио
|8 (1)
|0.29
|Франкулино
|7
|0.25
|Серенсен Оливер
|5
|0.18
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|Далсгор Хенрик
|3
|0.11
|Симсир Араль
|3
|0.11
|Шарлес
|3
|0.11
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0.07
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|11
|0.39
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.32
|Судзуки Юито
|8
|0.29
|Квистгарден Матиас
|8
|0.29
|Клейбер Шон
|4
|0.14
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.11
|Дивкович Марко
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Далсгор Хенрик
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Осорио Дарио
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Шиембе Кевин
|2
|1
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
9
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
20
22
Мидтьюлланн
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Брондбю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
1
4%
5
19%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
7
27%
7
27%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Забито
23
25
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
0
0%
4
16%
1-15
6
26%
4
16%
16-30
1
4%
7
28%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
5
22%
3
12%
76-90
Пропущено
21
13
13 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
24%
6
46%
76-90
Забито
49
51
16 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 23
4 Не забивали 1
1
2%
9
18%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
6
12%
13
25%
31-45
12
24%
6
12%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
12
24%
10
20%
76-90
Пропущено
33
27
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 18
5
15%
2
7%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
8
24%
12
44%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Брондбю
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
211
49
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
77
95
311
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
261
1710
1611
522
819
324
225
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|28
|16
|9
|3
|54 - 28
|57
|2.
|28
|17
|4
|7
|57 - 31
|55
|3.
|2:2
|28
|16
|5
|7
|51 - 35
|53
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|2:2
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|8
|6
|1
|28 - 16
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|3.
|2:2
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|12
|Брондбю
|Валлис Николай
|11 (7)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8