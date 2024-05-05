Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Sebastian Sebulonsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Валлис Николай получил желтую карточку от судьи

48' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ингасон Сверрир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

36' Удар от ворот произведет Брондбю

36' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

31' Удар от ворот произведет Брондбю

30' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

29' Мартинес Эмилиано бьет со штрафного в створ, но Патрик Пенц держит все под контролем

29' Матч возобновлен

29' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ванлерберге Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

22' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Далсгор Хенрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

21' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

12' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с левой ноги!

12' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Далсгор Хенрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля