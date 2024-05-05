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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 11861 Главный судья: Jakob Sundberg
Мидтьюлланн
3:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
9' Гол
Далсгор Хенрик
1:1
12' Гол
Валлис Николай
21' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
2:1
22' Гол
Осорио Дарио
28' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
2:2
31' Гол
Омойджуфано Охи
45' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
45' Желтая карточка
Валлис Николай
3:2
74' Гол
Франкулино
90'+5

Ход матча

9'
Далсгор Хенрик
1:0
12'
1:1
Валлис Николай
(Судзуки Юито)
21'
Далсгор Хенрик
 
22'
Осорио Дарио
2:1
28'
 
Ванлерберге Йорди
31'
2:2
Омойджуфано Охи
(Клейбер Шон)
45'
Ингасон Сверрир
 
45'
 
Валлис Николай
61'
Андерссон Йоэль
Паулиньо VI
 
66'
Рёмер Андре
Шарлес
 
66'
Симсир Араль
Осорио Дарио
 
70'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
74'
Франкулино
(Ингасон Сверрир)
3:2
80'
 
Noah Nartey
Васс Даниэль
80'
Гигович Армин
Мартинес Эмилиано
 
80'
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
 
80'
 
Себулонсен Себастьян
Клейбер Шон
86'
 
Бундгаард Филип
Ванлерберге Йорди
86'
 
Йебоа Эммануэль
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 386 Количество передач 431
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
18
Шиембе
Кевин
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Мидтьюлланн
4-4-2
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Брондбю

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
33.3%
22 победы 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 24 победы

Второй тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед

62 матча

32.3%
22.6%
45.1%
20 побед 14 ничьих 28 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
12 побед 26 ничьих 24 победы

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.75
1.37

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

99
80

Голов в среднем за матч

1.6
1.29

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
48
Больше 77%
Меньше 23%
14
33
Больше 53%
Меньше 47%
29
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.39
Франкулино 8 0.29
Осорио Дарио 8 (1) 0.29
Серенсен Оливер 5 0.18
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Далсгор Хенрик 3 0.11
Симсир Араль 3 0.11
Шарлес 3 0.11
Соренсен Мадс Бек 2 0.07
Паулиньо VI 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 11 0.39
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.36
Судзуки Юито 8 0.29
Квистгарден Матиас 8 0.29
Клейбер Шон 4 0.14
Васс Даниэль 3 (2) 0.11
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Бундгаард Филип 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 5 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 4 0
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Дивкович Марко 2 0
Валлис Николай 2 0
Клейбер Шон 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
11
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Брондбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

20
22
Мидтьюлланн
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Брондбю
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

29
28
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
2
7%
6
21%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
24%
7
25%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
21%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Забито

23
25
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
0
0%
4
16%
1-15
6
26%
4
16%
16-30
1
4%
7
28%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
5
22%
3
12%
76-90

Пропущено

21
13
13 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
24%
6
46%
76-90

Забито

52
53
18 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 23
4 Не забивали 1
2
4%
10
19%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
6
12%
14
26%
31-45
12
23%
6
11%
46-60
10
19%
7
13%
61-75
12
23%
10
19%
76-90

Пропущено

35
30
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
7
20%
1
3%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
2
6%
6
20%
61-75
8
23%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Брондбю

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
1.5
7
6
3
11
2.5
4
9
1
13
3.5
2
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
10
5
3
11
2.5
4
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
27
1
18
10
1.5
17
11
6
22
2.5
8
20
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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