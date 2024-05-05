Тур: 37. Стадион: Жозеф Марьен.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
10'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
11
Теклаб
Хенок
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.67
2.14
Среднее время на гол
54
42
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.33
Среднее время на гол
105
67
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.23
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
50
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.49
|Нильссон Хокан
|14 (5)
|0.38
|Пуэртас Кэмерон
|11 (3)
|0.3
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.22
|Лапуссен Лоик
|5
|0.14
|Сайкс Росс
|4
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.08
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|18 (3)
|0.49
|Дольберг Каспер
|14 (3)
|0.38
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.19
|Леони Тео
|5
|0.14
|Струйкенс Марио
|5
|0.14
|Азар Торган
|4
|0.11
|Амузу Френсис
|4
|0.11
|Вертонген Ян
|3
|0.08
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|10
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|7
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Теклаб Хенок
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|5
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Амузу Френсис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Андерлехт
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
8
13
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
32
36
Юнион Сент-Жиллуаз
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Андерлехт
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
40
49
Голы по времени матча
Забито
41
29
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
2%
5
17%
1-15
8
20%
6
21%
16-30
14
34%
4
14%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
5
12%
4
14%
61-75
8
20%
8
28%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
14%
4
16%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Забито
33
36
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
5
15%
6
17%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
8
24%
9
25%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
5
15%
8
22%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
5
36%
61-75
7
39%
2
14%
76-90
Забито
74
65
39 В 1-м тайме 30
35 Во 2-м тайме 35
24 Забивали первыми 22
3 Не забивали 2
6
8%
11
17%
1-15
15
20%
8
12%
16-30
18
24%
11
17%
31-45
13
18%
11
17%
46-60
9
12%
8
12%
61-75
13
18%
16
25%
76-90
Пропущено
40
39
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
5
13%
7
18%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
11
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
3
8 раз 22%
0
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
12 раз 33%
3
7 раз 19%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
171
144
126
612
414
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
108
99
612
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
333
Больше Меньше
342
2412
2115
1224
927
432
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|45
|2.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|43
|3.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 9
|42
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 13
|34
|5.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|33
|6.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|6.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9