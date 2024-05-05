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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
0:0
Конец матча
Андерлехт
0'
10' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
30' Желтая карточка
Александр Блессин
33' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
56' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
61' Желтая карточка
Brian Riemer
75' Желтая карточка
Амани Жан
90'+6
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
25
Дилейни
Томас
23
Ритс
Матс
18
Ашимеру
Маджид
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
29
Струйкенс
Марио
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.67
2.14

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.33

Среднее время на гол

105
67

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.23
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
50

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.49
Нильссон Хокан 14 (5) 0.38
Пуэртас Кэмерон 11 (3) 0.3
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.22
Лапуссен Лоик 5 0.14
Сайкс Росс 4 0.11
Кастро-Монтес Алессио 3 0.08
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Матида Коки 0 0
Садики Ноа 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.49
Дольберг Каспер 14 (3) 0.38
Васкес Луис 7 (1) 0.19
Леони Тео 5 0.14
Струйкенс Марио 5 0.14
Азар Торган 4 0.11
Амузу Френсис 4 0.11
Вертонген Ян 3 0.08
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 10 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 6 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Теклаб Хенок 3 0
Александр Блессин 2 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Сарделла Киллиан 6 0
Дилейни Томас 5 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Brian Riemer 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Амузу Френсис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Андерлехт
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
13
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

32
36
Юнион Сент-Жиллуаз
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Андерлехт
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
35% (13)
41% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

40
49

Голы по времени матча

Забито

41
29
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
2%
5
17%
1-15
8
20%
6
21%
16-30
14
34%
4
14%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
5
12%
4
14%
61-75
8
20%
8
28%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
14%
4
16%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Забито

33
36
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
5
15%
6
17%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
8
24%
9
25%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
5
15%
8
22%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
5
36%
61-75
7
39%
2
14%
76-90

Забито

74
65
39 В 1-м тайме 30
35 Во 2-м тайме 35
24 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
6
8%
11
17%
1-15
15
20%
8
12%
16-30
18
24%
11
17%
31-45
13
18%
11
17%
46-60
9
12%
8
12%
61-75
13
18%
16
25%
76-90

Пропущено

40
39
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
5
13%
7
18%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
11
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
8 раз 22%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
12 раз 32%
3
7 раз 19%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
1
14
5
1.5
12
6
6
13
2.5
4
14
3
16
3.5
2
16
1
18
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
2
10
8
1.5
9
10
6
12
2.5
5
14
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
34
3
24
13
1.5
21
16
12
25
2.5
9
28
4
33
3.5
2
35
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 6 1 0 18 - 4 45
2.
Андерлехт
 7 3 2 2 9 - 7 43
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 1 4 11 - 9 42
4.
Генк
 7 3 1 3 6 - 13 34
5.
Серкль Брюгге
 7 2 3 2 10 - 10 33
6.
Антверпен
 7 1 0 6 3 - 14 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 3 1 0 2 2 - 8 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Макаллистер Кевин бьет в цель!
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