Тур: 35. Стадион: Газиантеп.
0'
1:0
11' ГолДжилободжи Папи
1:1
15' ГолКилама Ги-Марселен
23' Желтая карточкаЙылмаз Реджеп
32' Желтая карточкаГулам Фаузи
Ход матча
11'
1:0
15'
23'
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянНападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
История личных встреч
Газиантеп
Хатайспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|12 (1)
|0.34
|Кызылдаг Арда
|5
|0.14
|Сореску Деян
|4
|0.11
|Максим Александру
|3 (2)
|0.09
|Маркович Лазар
|2
|0.06
|Джилободжи Папи
|2
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Евтович Марко
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|М'баката Салем
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.2
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0.17
|Ривас Ригоберто
|5
|0.14
|Дадашов Ренат
|5 (3)
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.09
|Килама Ги-Марселен
|2
|0.06
|Массанга Шандрель
|2
|0.06
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|6
|2
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Драгус Денис
|7
|0
|Озчичек Огюн
|7
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулам Фаузи
|7
|0
|Кардешлер Эрдже
|7
|0
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Ривас Ригоберто
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Беяз Омер
|5
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Йылмаз Реджеп
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Хатайспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Газиантеп
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Хатайспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
13
24
Газиантеп
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Хатайспор
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
50% (17)
38% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
25%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
25
24
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
16%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
7
28%
9
38%
76-90
Забито
23
28
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
4
17%
3
11%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
1
4%
8
29%
61-75
3
13%
8
29%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
7
24%
1
4%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
3
10%
6
26%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
9
31%
4
17%
61-75
7
24%
6
26%
76-90
Забито
39
39
20 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 12
12 Не забивали 15
7
18%
5
13%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
7
18%
10
26%
76-90
Пропущено
54
47
21 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
11
20%
5
11%
1-15
2
4%
6
13%
16-30
8
15%
8
17%
31-45
4
7%
6
13%
46-60
15
28%
7
15%
61-75
14
26%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Газиантеп
Хатайспор
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
8 раз 24%
0:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
3
6 раз 18%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
710
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2014
1321
925
331
727
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|35
|31
|3
|1
|82 - 21
|96
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|35
|18
|4
|13
|61 - 49
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 40
|55
|5.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 63
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|0:2 Заявка
|35
|12
|12
|11
|41 - 47
|48
|10.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|11.
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 45
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|43 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|1:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|40 - 55
|35
|18.
|1:1 Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 49
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|18
|0
|0
|47 - 13
|54
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|7.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|1:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|2:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|0:2 Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 29
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|17.
|1:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 9