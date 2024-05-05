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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
11' Гол
Джилободжи Папи
1:1
15' Гол
Килама Ги-Марселен
23' Желтая карточка
Йылмаз Реджеп
32' Желтая карточка
Гулам Фаузи
52' Желтая карточка
Чорекчи Камил
56' Желтая карточка
Джилободжи Папи
62' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
68' Желтая карточка
Синик Догукан
79' Желтая карточка
Беяз Омер
1:1
86' Не забитый пенальти
Драгус Денис
90'+10
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
61
Озчичек
Огюн
63
Н'Кулу
Николя
23
Монтейру
Жамиру
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
11
Эскихеллач
Мустафа
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
8
Буджемаа
Мехди
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Газиантеп
4-3-3
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Хатайспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
ТМК
5:4
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 12 (1) 0.34
Кызылдаг Арда 5 0.14
Сореску Деян 4 0.11
Максим Александру 3 (2) 0.09
Маркович Лазар 2 0.06
Джилободжи Папи 2 0.06
Озчичек Огюн 2 0.06
Евтович Марко 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
М'баката Салем 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.2
Деле-Баширу Фисайо 6 0.17
Ривас Ригоберто 5 0.14
Дадашов Ренат 5 (3) 0.14
Ламкель Зе Дидье 3 0.09
Килама Ги-Марселен 2 0.06
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 6 2
Соялп Фуркан 7 1
Драгус Денис 7 0
Озчичек Огюн 7 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Кызылдаг Арда 4 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулам Фаузи 7 0
Кардешлер Эрдже 7 0
Дадашов Ренат 7 0
Ривас Ригоберто 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Беяз Омер 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Саглам Геркем 4 0
Йылмаз Реджеп 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Синик Догукан 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Хатайспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
7
Газиантеп
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Хатайспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

13
24
Газиантеп
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Хатайспор
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
4
24%
3
25%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
19%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
7
27%
9
36%
76-90

Забито

23
28
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
4
17%
3
11%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
1
4%
8
29%
61-75
3
13%
8
29%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
7
24%
1
4%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
3
10%
6
26%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
9
31%
4
17%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Забито

40
40
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 12
12 Не забивали 15
8
20%
6
15%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
3
8%
8
20%
61-75
7
18%
10
25%
76-90

Пропущено

55
48
22 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
12
22%
6
13%
1-15
2
4%
6
13%
16-30
8
15%
8
17%
31-45
4
7%
6
13%
46-60
15
27%
7
15%
61-75
14
25%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Газиантеп
Хатайспор

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
8 раз 23%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
3
6 раз 17%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
10
7
10
1.5
2
16
3
14
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
21
14
13
22
1.5
9
26
3
32
2.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 35 31 3 1 86 - 22 96
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 35 18 4 13 61 - 49 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 35 16 7 12 50 - 40 55
5.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
6.
Касымпаша
 Заявка 35 14 7 14 57 - 63 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 35 12 12 11 42 - 51 48
10.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 Заявка 35 11 9 15 40 - 45 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 35 9 10 16 43 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 35 9 8 18 40 - 55 35
18.
Хатайспор
 Заявка 35 7 13 15 39 - 49 34
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
6.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
7.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
8.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
15.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
16.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
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