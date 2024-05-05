Тур: 35. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
4:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолПелкас Димитрис
2:0
24' ГолДавидсон
32' Желтая карточкаШахинер Омер Али
36' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
2:1
47' ГолБен Уаннес Мортада
3:1
69' ГолДавидсон
4:1
86' ГолКеман Оливье
90'+6
Ход матча
15'
1:0
24'
2:0
32'
36'
47'
69'
3:1
82'
86'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
2.4
1.93
Среднее время на гол
37
46
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
1.1
Среднее время на гол
74
81
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.58
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|14 (3)
|0.4
|Фигейредо Жоау
|7
|0.2
|Пелкас Димитрис
|6
|0.17
|Опоку Джером
|4
|0.11
|Абейд Мехди
|3
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Давидсон
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Озджан Беркай
|1 (1)
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|14 (2)
|0.4
|Да Кошта Нуну
|12
|0.34
|Фалл Мамаду
|8
|0.23
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0.17
|Хайрадинович Харис
|4 (2)
|0.11
|Винк Клаудио
|3
|0.09
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Тюрюдж Дениз
|9
|0
|Ба Уссейну
|7
|1
|Опоку Джером
|7
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Илкхан Эмирхан
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|7
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Янниотис Андреас
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Чаглаян Огулджан
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
10
Истанбул Башакшехир
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Касымпаша
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
16
23
Истанбул Башакшехир
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Касымпаша
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
20
28
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
6
20%
1
4%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
20%
9
35%
46-60
6
20%
2
8%
61-75
5
17%
6
23%
76-90
Пропущено
18
34
11 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
28%
5
15%
1-15
3
17%
7
21%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
3
9%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90
Забито
20
30
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
4
20%
3
10%
1-15
1
5%
6
20%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
6
30%
7
23%
76-90
Пропущено
22
30
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
18%
7
23%
76-90
Забито
50
56
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
4
8%
9
16%
16-30
6
12%
9
16%
31-45
10
20%
15
27%
46-60
9
18%
6
11%
61-75
11
22%
13
23%
76-90
Пропущено
40
64
24 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
9
23%
8
13%
1-15
8
20%
11
17%
16-30
7
18%
13
20%
31-45
7
18%
8
13%
46-60
3
8%
8
13%
61-75
6
15%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
99
98
513
611
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
144
710
99
314
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
278
1619
1817
827
1124
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|35
|18
|4
|13
|61 - 49
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 40
|55
|5.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 63
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|11.
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 45
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|43 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|7.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 9