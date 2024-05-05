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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
4:1
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
15' Гол
Пелкас Димитрис
2:0
24' Гол
Давидсон
32' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
36' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
2:1
47' Гол
Бен Уаннес Мортада
3:1
69' Гол
Давидсон
4:1
86' Гол
Кеман Оливье
90'+6
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
11
Давидсон
25
Фигейредо
Жоау
1
Янниотис
Андреас
29
Айдын
Тайлан
Утку
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
14
Чаглаян
Огулджан
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
9
Нгой
Жульен
18
Да
Кошта
Нуну
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Касымпаша

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
1:3
С
4:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:2
С
0:1
С
2:2
ТМК
0:5
ТМК
2:2
С
3:2
С
5:1
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
1:2
С
4:0
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

2.4
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
1.1

Среднее время на гол

74
81

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.71
1.58

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 14 (3) 0.4
Фигейредо Жоау 7 0.2
Пелкас Димитрис 6 0.17
Опоку Джером 4 0.11
Абейд Мехди 3 0.09
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Давидсон 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Озджан Беркай 1 (1) 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Ба Уссейну 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 14 (2) 0.4
Да Кошта Нуну 12 0.34
Фалл Мамаду 8 0.23
Бен Уаннес Мортада 6 0.17
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.11
Винк Клаудио 3 0.09
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Тюрюдж Дениз 9 0
Ба Уссейну 7 1
Опоку Джером 7 1
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Илкхан Эмирхан 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Кеман Оливье 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 7 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Фалл Мамаду 4 0
Гомис Ирон 4 0
Янниотис Андреас 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Озчан Ясин 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Чаглаян Огулджан 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
10
Истанбул Башакшехир
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Касымпаша
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

16
23
Истанбул Башакшехир
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Касымпаша
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

20
28

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
6
20%
1
4%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
20%
9
35%
46-60
6
20%
2
8%
61-75
5
17%
6
23%
76-90

Пропущено

18
34
11 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
28%
5
15%
1-15
3
17%
7
21%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
3
9%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90

Забито

20
30
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
4
20%
3
10%
1-15
1
5%
6
20%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
6
30%
7
23%
76-90

Пропущено

22
30
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
18%
7
23%
76-90

Забито

50
56
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
4
8%
9
16%
16-30
6
12%
9
16%
31-45
10
20%
15
27%
46-60
9
18%
6
11%
61-75
11
22%
13
23%
76-90

Пропущено

40
64
24 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
9
23%
8
13%
1-15
8
20%
11
17%
16-30
7
18%
13
20%
31-45
7
18%
8
13%
46-60
3
8%
8
13%
61-75
6
15%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Касымпаша

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
9
8
5
13
2.5
6
11
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
9
9
3
14
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
27
8
16
19
1.5
18
17
8
27
2.5
11
24
2
33
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 35 18 4 13 61 - 49 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 35 16 7 12 50 - 40 55
5.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
6.
Касымпаша
 Заявка 35 14 7 14 57 - 63 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 Заявка 35 11 9 15 40 - 45 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 35 9 10 16 43 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
6.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
7.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
8.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
15.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
16.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 9
Весь список
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