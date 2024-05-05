Тур: 32. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Яблонски Свен
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаБаррейро Леандро
35' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
0:1
37' ГолБуркардт Джонатан
1:1
65' ГолКляйндинст Тим
69' Желтая карточкаБуркардт Джонатан
77' Желтая карточкаКляйндинст Тим
84' Желтая карточкаКор Доминик
90'+5
Ход матча
27'
35'
37'
0:1
65'
77'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
421 Количество передач 513
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хайденхайм
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|12 (2)
|0.38
|Динкчи Эрен
|8
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.22
|Пирингер Марвин
|3
|0.09
|Доведан Никола
|3
|0.09
|Шёппнер Ян
|2
|0.06
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Сесса Кевин
|1
|0.03
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Кюльветтер Кристиан
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7 (1)
|0.22
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0.13
|Груда Брайан
|3
|0.09
|Баррейро Леандро
|3
|0.09
|Каси Антони
|2
|0.06
|Ажорк Людовик
|2
|0.06
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.06
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|9
|0
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Хактаб Траоре Омар
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|13
|1
|Ван дер Берг Сепп
|9
|0
|Каси Антони
|8
|0
|Баррейро Леандро
|7
|0
|Мвене Филлипп
|4
|1
|Амири Надим
|5
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|5
|0
|Краусс Том
|5
|0
|Груда Брайан
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
10
12
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
12
18
Хайденхайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Майнц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
26
12
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
4%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
5
42%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
2
17%
76-90
Пропущено
25
33
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
12%
7
21%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
8
32%
4
12%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
7
28%
6
18%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
29
17
18 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
21%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
4
24%
76-90
Забито
44
33
14 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
4
9%
3
9%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
5
11%
10
30%
31-45
10
23%
3
9%
46-60
11
25%
6
18%
61-75
9
20%
7
21%
76-90
Пропущено
54
50
30 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
9
17%
11
22%
1-15
6
11%
6
12%
16-30
15
28%
5
10%
31-45
4
7%
8
16%
46-60
8
15%
10
20%
61-75
12
22%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Майнц
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 28%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
17 раз 53%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
79
412
412
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
239
1220
626
527
230
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|48 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 53
|38
|11.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|32
|5
|14
|13
|33 - 50
|29
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 1:1 Майнц
Исход игры
Хайденхайм
48.3% (57)
Ничья
34.7% (41)
Майнц
16.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (37)
2:1 Хайденхайм
29.7% (35)
1:2 Майнц
12.7% (15)
1:0 Хайденхайм
9.3% (11)
2:0 Хайденхайм
5.9% (7)
0:1 Майнц
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!