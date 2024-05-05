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Тур: 32. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Яблонски Свен
Хайденхайм
1:1
Конец матча
Майнц
0'
27' Желтая карточка
Баррейро Леандро
35' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:1
37' Гол
Буркардт Джонатан
1:1
65' Гол
Кляйндинст Тим
69' Желтая карточка
Буркардт Джонатан
77' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
84' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+5

Ход матча

27'
 
Баррейро Леандро
35'
Гимбер Бенедикт
 
37'
0:1
Буркардт Джонатан
(Каси Антони)
65'
Кляйндинст Тим
(Хактаб Траоре Омар)
1:1
68'
Доведан Никола
Пирингер Марвин
 
69'
 
Буркардт Джонатан
71'
 
Краусс Том
Ажорк Людовик
72'
 
Да Коста Данни
Видмер Сильван
75'
 
Вайпер Нельсон
Фернандес Эдимилсон
77'
Кляйндинст Тим
 
80'
Томалла Денис
Сесса Кевин
 
84'
 
Кор Доминик
85'
Шиммер Штефан
Кляйндинст Тим
 
88'
 
Нганкам Жессик
Ли Чхэ-Сон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 421 Количество передач 513
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Хайденхайм 48.3% (57)
X 34.7% (41)
Майнц 16.9% (20)
0
выиграет Майнц, со счетом 0:1
Ноль
Аркадий 1964 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Хайденхайм
4-1-3-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Хайденхайм
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 12 (2) 0.38
Динкчи Эрен 8 0.25
Бесте Ян-Никлас 7 0.22
Пирингер Марвин 3 0.09
Доведан Никола 3 0.09
Шёппнер Ян 2 0.06
Майнка Патрик 2 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Сесса Кевин 1 0.03
Хактаб Траоре Омар 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Кюльветтер Кристиан 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 (1) 0.22
Чхэ-Сон Ли II 4 0.13
Груда Брайан 3 0.09
Баррейро Леандро 3 0.09
Каси Антони 2 0.06
Ажорк Людовик 2 0.06
Ван дер Берг Сепп 2 0.06
Онисиво Карим 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Динкчи Эрен 8 0
Кляйндинст Тим 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Хактаб Траоре Омар 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 13 1
Ван дер Берг Сепп 9 0
Каси Антони 8 0
Баррейро Леандро 7 0
Мвене Филлипп 4 1
Амири Надим 5 0
Чхэ-Сон Ли II 5 0
Краусс Том 5 0
Груда Брайан 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Баркок Аймен 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

10
12
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

12
18
Хайденхайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Майнц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

26
12
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
4%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
5
42%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
2
17%
76-90

Пропущено

25
33
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
12%
7
21%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
8
32%
4
12%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
7
28%
6
18%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

29
17
18 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
21%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
4
24%
76-90

Забито

44
33
14 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
4
9%
3
9%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
5
11%
10
30%
31-45
10
23%
3
9%
46-60
11
25%
6
18%
61-75
9
20%
7
21%
76-90

Пропущено

54
50
30 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
9
17%
11
22%
1-15
6
11%
6
12%
16-30
15
28%
5
10%
31-45
4
7%
8
16%
46-60
8
15%
10
20%
61-75
12
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Майнц

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 28%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
17 раз 53%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
6
26
5
27
2.5
2
30
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 11 12 9 48 - 47 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 32 9 11 12 45 - 53 38
11.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 32 5 14 13 33 - 50 29
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 48%, Майнц: 52%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 95'
    Вайпер Нельсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Баррейро Леандро успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хайденхайм 48.3% (57)
    X 34.7% (41)
    Майнц 16.9% (20)
    0
    выиграет Майнц, со счетом 0:1
    Ноль
    Аркадий 1964 #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 1:1 Майнц

    Исход игры
    Хайденхайм
    48.3% (57)
    Ничья
    34.7% (41)
    Майнц
    16.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (37)
    2:1 Хайденхайм
    29.7% (35)
    1:2 Майнц
    12.7% (15)
    1:0 Хайденхайм
    9.3% (11)
    2:0 Хайденхайм
    5.9% (7)
    0:1 Майнц
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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