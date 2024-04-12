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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Крайова
1:0
Первый тайм: 10'
Фарул Констанца
0'
1:0
4' Гол
Баярам Штефан

Ход матча

4'
Баярам Штефан
(Крецу Александру)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Фарул Констанца
1.83
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3.70
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4.30
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
45
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
Университатя Крайова
Фарул Констанца

История личных встреч

Университатя Крайова
Фарул Констанца

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
19.2%
22 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

46 матчей

43.5%
19.6%
36.9%
20 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
22 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
К
4:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
2:1
С
4:3
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ЛI
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ДА
0:3
ДА
3:2
ДА
3:1

Голы

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

73
57

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.39
Баярам Штефан 7 0.21
Маркович Йован 6 0.18
Крецу Александру 5 0.15
Иван Андрей 3 (2) 0.09
Рогульич Анте 3 0.09
Кольич Элвир 3 (1) 0.09
Банку Никусор 2 0.06
Хури Льес 2 (1) 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 8 0.24
Ларие Йонуц 7 (5) 0.21
Будеску Константин 6 (2) 0.18
Ривалдиньо 5 0.15
Артян Андрей 3 0.09
Вынэ Йонуц 2 0.06
Грамени Константин 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Ionut Cojocaru 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 10 0
Хури Льес 7 1
Кэпэцынэ Михай 7 0
Влэдою Штефан 7 0
Juraj Badelj 5 1
Митрицэ Александру 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Попеску Лаурентиу 5 0
Маркович Йован 4 0
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 9 0
Ларие Йонуц 6 0
Грамени Константин 6 0
Будеску Константин 5 0
Ганя Кристиан 3 1
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Григорян Нарек 1 1
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Кейруш Диогу 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
10
Университатя Крайова
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

26
19
Университатя Крайова
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
58% (19)
27% (9)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

34
29

Голы по времени матча

Забито

25
22
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
24%
2
9%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Пропущено

18
22
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
8
36%
31-45
7
39%
3
14%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Забито

28
20
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
7%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
7
25%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
10
36%
2
10%
76-90

Пропущено

22
17
16 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
9%
3
18%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
9
41%
2
12%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90

Забито

53
42
24 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 8
8
15%
4
10%
1-15
5
9%
8
19%
16-30
11
21%
7
17%
31-45
8
15%
9
21%
46-60
6
11%
6
14%
61-75
15
28%
8
19%
76-90

Пропущено

40
39
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
3
8%
4
10%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
13
33%
10
26%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
4
10%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
25
8
16
17
1.5
11
22
6
27
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
Университатя Крайова
 1:0 34 16 10 8 52 - 42 58
3.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
4.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
5.
Университатя Клуж
 33 11 14 8 39 - 39 47
6.
Фарул Констанца
 0:1 34 12 11 11 40 - 42 47
7.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
8.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 33 9 16 8 35 - 37 43
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 33 9 5 19 44 - 53 32
15.
Динамо Бухарест
 33 8 6 19 23 - 46 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
Университатя Крайова
 1:0 17 9 5 3 26 - 18 32
6.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 0:1 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
14.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
15.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
16.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 1:0 17 7 5 5 26 - 24 26
3.
Фарул Констанца
 0:1 18 7 4 7 20 - 25 25
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 17 3 3 11 15 - 24 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
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    Университатя Крайова
    Ничья
    Фарул Констанца
    1.83
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    3.70
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    4.30
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    Фарул Констанца
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