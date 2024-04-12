Тур: 4. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
1:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолБаярам Штефан
12' Желтая карточкаГаня Кристиан
1:1
21' ГолIonut Cojocaru
31' Желтая карточкаБанку Никусор
45' Желтая карточкаМаркович Йован
1:2
45' ГолIonut Cojocaru
68' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
69' Желтая карточкаПопеску Михай
86' Желтая карточкаКейруш Диогу
90' Желтая карточкаКольич Элвир
90' Желтая карточкаСырбу Дан
90'+6
Ход матча
4'
1:0
12'
21'
1:1
31'
45'
45'
1:2
68'
69'
86'
90'
90'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
17
Ларие
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Университатя Крайова
Фарул Констанца
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
19.2%
22 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
46 матчей
43.5%
19.6%
36.9%
20 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
22 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
73
57
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.38
|Баярам Штефан
|8
|0.24
|Маркович Йован
|6
|0.18
|Крецу Александру
|5
|0.15
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.09
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.09
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|8
|0.24
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.21
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.18
|Ривалдиньо
|5
|0.15
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Ionut Cojocaru
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|11
|0
|Хури Льес
|7
|1
|Кэпэцынэ Михай
|8
|0
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Juraj Badelj
|5
|1
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Попеску Лаурентиу
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|6
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
10
Университатя Крайова
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
26
19
Университатя Крайова
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
56% (19)
26% (9)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Фарул Констанца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
35
29
Голы по времени матча
Забито
26
24
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
7
27%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
5
19%
6
25%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
8
35%
31-45
7
35%
3
13%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Забито
28
20
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
7%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
7
25%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
10
36%
2
10%
76-90
Пропущено
22
17
16 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
9%
3
18%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
9
41%
2
12%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90
Забито
54
44
25 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 18
6 Не забивали 8
9
17%
4
9%
1-15
5
9%
9
20%
16-30
11
20%
8
18%
31-45
8
15%
9
20%
46-60
6
11%
6
14%
61-75
15
28%
8
18%
76-90
Пропущено
42
40
23 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
3
7%
5
13%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
14
33%
10
25%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
6
14%
5
13%
61-75
4
10%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
710
511
215
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
98
711
413
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
1618
1222
628
331
232
133
133
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7