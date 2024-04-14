Тур: 1.
2:2
Второй тайм: 87'
0'
10' Желтая карточкаКандидо Луан
29' Желтая карточкаМаркус Аленсар
44' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
1:0
45' ГолЛима
1:1
47' ГолСаша Эдуардо
1:2
52' ГолБорбас Тиаго
65' Желтая карточкаГуга
2:2
68' ГолЛима
81' Желтая карточкаВитиньо Витор
83' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
Ход матча
10'
29'
44'
45'
1:0
47'
1:1
52'
1:2
65'
68'
2:2
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Мело
Фелипе
7
Андре
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Флуминенсе
Ред Булл Брагантино
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима II
|2
|2
|Гансо Пауло
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Борбас Тиаго
|1
|1
|Витиньо Витор V
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Да Силва Джадсом
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Агуа-Санта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|1
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|1
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|Крисьюма
|Боласье Янник
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Жувентуде
|Caique
|1
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Аларио Лукас
|1