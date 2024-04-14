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  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Флуминенсе
2:2
Второй тайм: 87'
Ред Булл Брагантино
0'
10' Желтая карточка
Кандидо Луан
29' Желтая карточка
Маркус Аленсар
44' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
1:0
45' Гол
Лима
1:1
47' Гол
Саша Эдуардо
1:2
52' Гол
Борбас Тиаго
65' Желтая карточка
Гуга
2:2
68' Гол
Лима
81' Желтая карточка
Витиньо Витор
83' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
30
Мело
Фелипе
8
Мартинелли
Габриэл
12
Марсело
Виера
7
Андре
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
39
Мендес
Дуглас
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
23
Raul
González
II
22
Густавиньо
33
Ignacio
Laquintana
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
Флуминенсе
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Ред Булл Брагантино

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
К
2:1
К
2:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима II 2 2
Гансо Пауло 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 1 1
Борбас Тиаго 1 1
Витиньо Витор V 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 1 0
Кандидо Луан 1 0
Да Силва Джадсом 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Агуа-Санта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Флуминенсе
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Флуминенсе
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ред Булл Брагантино
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Форталеза Сеара
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Паулу
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Брагантино
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Флуминенсе
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1
Весь список

Топ нарушителей
Крисьюма Боласье Янник 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Caique 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Интернасьонал Порту Алегре Аларио Лукас 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Гансо Пауло сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Лима II бьет в цель!
    • 44'
      Капишаба Жуниньо получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Маркус Аленсар получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Кандидо Луан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Флуминенсе.
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