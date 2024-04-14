Тур: 4. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Калин Юлиан
0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
21'
31'
33'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
66
Муаддиб
Жали
27
Enzo
Lopez
11
Офусу
Риги
23
Поп
Влад
51
Сидибе
Секу
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Mario Ilie
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Ботошани
У Крайова 1948
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
450
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.29
|Enzo Lopez
|4
|0.12
|Eugen Gabriel David
|4
|0.12
|Дикан Виктор
|3
|0.09
|Капроф Хуан
|2
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.29
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.21
|Vladislav Blanuta
|5
|0.15
|William Baeten
|4
|0.12
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.12
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|3
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Садику Рияд
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Поп Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
12
Ботошани
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
29
24
Упущенные победы
8
17
Ботошани
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
31
24
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
8
33%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Забито
17
29
4 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
6
35%
6
21%
46-60
2
12%
1
3%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90
Пропущено
35
29
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
5
14%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
7
24%
76-90
Забито
33
44
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
1
3%
5
11%
1-15
4
12%
8
18%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
9
27%
8
18%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
7
21%
10
23%
76-90
Пропущено
56
53
26 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
8
14%
10
19%
1-15
10
18%
7
13%
16-30
8
14%
8
15%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
6
11%
10
19%
61-75
13
23%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Результаты матчей
Ботошани
У Крайова 1948
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботошани
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
151
610
97
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
512
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
258
1122
1221
132
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|22
|7
|4
|58 - 29
|73
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|34
|13
|11
|10
|42 - 42
|50
|6.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|7.
|34
|11
|14
|9
|43 - 34
|47
|8.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|9.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|1:0
|34
|10
|5
|19
|45 - 53
|35
|13.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|14.
|33
|7
|13
|13
|34 - 47
|34
|15.
|33
|8
|6
|19
|23 - 46
|30
|16.
|0:1
|34
|4
|12
|18
|32 - 58
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|1:0
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|13.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|14.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|16.
|0:1
|17
|3
|8
|6
|16 - 22
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|9.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|1:0
|18
|4
|3
|11
|16 - 24
|15
|13.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|14.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|0:1
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7