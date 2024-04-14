27' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

20' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

18' После проверки VAR рефери поменял решение - Ботошани не будет бить пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Мирон Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Constantin Albu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре