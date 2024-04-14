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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Ботошани
4:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
0:1
21' Гол
Vladislav Blanuta
31' Желтая карточка
Евген Трика
33' Желтая карточка
Муаддиб Жали
57' Желтая карточка
Лекиатас Рокас
1:1
58' Пенальти
Enzo Lopez
65' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
70' Вторая желтая карточка
Кицу Аурелиан
2:1
76' Гол
Майлат Себастьян
3:1
78' Гол
Enzo Lopez
79' Желтая карточка
Enzo Lopez
82' Желтая карточка
Бензар Ромарио
83' Желтая карточка
Дукан Рэзван
86' Желтая карточка
Vladislav Blanuta
4:1
90' Гол
Флореску Эдуард
90'+7
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
66
Муаддиб
Жали
27
Enzo
Lopez
11
Офусу
Риги
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
8
Албу
Константин
23
Поп
Влад
24
William
Baeten
11
Кицу
Аурелиан
51
Сидибе
Секу
99
Vladislav
Blanuta
Ботошани
У Крайова 1948

История личных встреч

Ботошани
У Крайова 1948

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
450

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.29
Enzo Lopez 6 (1) 0.18
Eugen Gabriel David 4 0.12
Дикан Виктор 3 0.09
Капроф Хуан 2 0.06
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Майлат Себастьян 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Adams Friday 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.29
Бауса Хуан 7 (1) 0.21
Vladislav Blanuta 5 0.15
William Baeten 4 0.12
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.12
Сидибе Секу 3 (1) 0.09
Лакруа Лео 3 0.09
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Andrei Dragu 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Бензар Ромарио 5 0
Капроф Хуан 3 1
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Zoran Mitrov 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Филип Иоан 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Садику Рияд 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Andrei Dragu 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Мирон Джордже 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Enzo Lopez 2 0
Bogdan Andone 2 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Кицу Аурелиан 6 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 5 1
Маскареньяс Матеус 4 1
William Baeten 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Поп Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Лекиатас Рокас 3 0
Евген Трика 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
12
Ботошани
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

29
24

Упущенные победы

8
17
Ботошани
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

31
24

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
8
33%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Забито

17
29
4 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
6
35%
6
21%
46-60
2
12%
1
3%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90

Пропущено

35
29
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
5
14%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
7
24%
76-90

Забито

33
44
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
1
3%
5
11%
1-15
4
12%
8
18%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
9
27%
8
18%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
7
21%
10
23%
76-90

Пропущено

56
53
26 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
8
14%
10
19%
1-15
10
18%
7
13%
16-30
8
14%
8
15%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
6
11%
10
19%
61-75
13
23%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1

Результаты матчей

Ботошани
У Крайова 1948

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботошани
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
12
21
1
32
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
7.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
8.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
15.
Динамо Бухарест
 33 8 6 19 23 - 46 30
16.
Ботошани
 34 5 12 17 36 - 58 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
14.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
15.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
9.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
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