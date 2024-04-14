Тур: 4. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Калин Юлиан
4:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолVladislav Blanuta
31' Желтая карточкаЕвген Трика
33' Желтая карточкаМуаддиб Жали
57' Желтая карточкаЛекиатас Рокас
1:1
58' ПенальтиEnzo Lopez
65' Желтая карточкаКицу Аурелиан
70' Вторая желтая карточкаКицу Аурелиан
2:1
76' ГолМайлат Себастьян
3:1
78' ГолEnzo Lopez
79' Желтая карточкаEnzo Lopez
82' Желтая карточкаБензар Ромарио
83' Желтая карточкаДукан Рэзван
86' Желтая карточкаVladislav Blanuta
4:1
90' ГолФлореску Эдуард
90'+7
Ход матча
21'
0:1
31'
33'
57'
58'
1:1
65'
70'
76'
2:1
78'
3:1
79'
82'
83'
90'
4:1
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
66
Муаддиб
Жали
27
Enzo
Lopez
11
Офусу
Риги
23
Поп
Влад
51
Сидибе
Секу
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Mario Ilie
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Ботошани
У Крайова 1948
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
450
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.29
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.18
|Eugen Gabriel David
|4
|0.12
|Дикан Виктор
|3
|0.09
|Капроф Хуан
|2
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Майлат Себастьян
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.29
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.21
|Vladislav Blanuta
|5
|0.15
|William Baeten
|4
|0.12
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.12
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Бензар Ромарио
|5
|0
|Капроф Хуан
|3
|1
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Садику Рияд
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Кицу Аурелиан
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Поп Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Лекиатас Рокас
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
12
Ботошани
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
29
24
Упущенные победы
8
17
Ботошани
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
31
24
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
8
33%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Забито
17
29
4 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
6
35%
6
21%
46-60
2
12%
1
3%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90
Пропущено
35
29
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
5
14%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
7
24%
76-90
Забито
33
44
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
1
3%
5
11%
1-15
4
12%
8
18%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
9
27%
8
18%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
7
21%
10
23%
76-90
Пропущено
56
53
26 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
8
14%
10
19%
1-15
10
18%
7
13%
16-30
8
14%
8
15%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
6
11%
10
19%
61-75
13
23%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Результаты матчей
Ботошани
У Крайова 1948
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботошани
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
151
610
97
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
512
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
258
1122
1221
132
627
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7