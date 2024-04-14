Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

47' William Baeten навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Сидибе Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

38' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Ботошани

35' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Рефери не любит споров - именно за это Муаддиб Жали сейчас получил желтую

31' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

31' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Евген Трика получил желтую карточку от судьи

29' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

20' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

18' После проверки VAR рефери поменял решение - Ботошани не будет бить пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Мирон Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Constantin Albu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре