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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 29'
Политехника Яссы
0'
20' Красная карточка
Буэнна Рашид

Ход матча

20'
 
Буэнна Рашид
24'
 
Илие Флорин
Alin Roman II

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Политехника Яссы
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3.64
Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
8
Гнаоре
Эдди
31
Амзар
Йонуц
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
1
Лунг
Силвиу
3
Самайоа
Николас
5
Буэнна
Рашид
24
Julian
Marchioni
30
Тодороски
Тодор
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
8
Luca
Mihai
27
Rares
Ispas
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
Динамо Бухарест
Политехника Яссы

История личных встреч

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
ЛI
4:1
ЛI
1:3
ЛI
1:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:0
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
128

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.35
0.7

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

66
128

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.21
Dennis Politic 6 0.18
Абдалла Хаким 4 (1) 0.12
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Миланов Георги 0 0
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.29
Харрисон Шейон 6 0.18
Luis Phelipe 3 0.09
Julian Marchioni 2 0.06
Буш Сержиу 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 8 0
Dennis Politic 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Патрике Разван 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Julian Marchioni 6 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Буэнна Рашид 3 1
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Харрисон Шейон 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
11
Динамо Бухарест
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Политехника Яссы
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

8
12
Динамо Бухарест
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Политехника Яссы
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

10
18
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
2
20%
3
17%
1-15
3
30%
5
28%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
7
41%
4
15%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
2
15%
2
12%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
8
28%
7
35%
76-90

Забито

23
35
14 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
16 Не забивали 9
4
17%
5
14%
1-15
6
26%
7
20%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
5
22%
6
17%
76-90

Пропущено

46
46
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 23
5
11%
4
9%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
10
22%
9
20%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
15
33%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
1
15
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
23
10
4
29
1.5
8
25
2
31
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
7.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
8.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 0:0 34 7 14 13 34 - 47 35
14.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
15.
Динамо Бухарест
 0:0 34 8 7 19 23 - 46 31
16.
Ботошани
 34 5 12 17 36 - 58 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 0:0 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Динамо Бухарест
 0:0 17 5 5 7 11 - 16 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
9.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 0:0 18 3 6 9 17 - 27 15
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 0:0 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
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