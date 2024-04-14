Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Гонсалу Грегориу пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

86' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

85' Миланов Георги пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

83' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хорошую попытку сделал Сельмани Астрит . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хорошую попытку сделал Рарес Испас . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Julian Marchioni получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Julian Marchioni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Павичич Домагой . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Иту Кэтэлин пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

68' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Павичич Домагой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Самайоа Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Самайоа Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хорошую попытку сделал Амзар Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Беттаеб Адель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

59' Гонсалу Грегориу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Деннис Политик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Рарес Испас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

54' Амзар Йонуц получил желтую карточку от судьи

54' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Павичич Домагой пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг ловит мяч

48' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Омавоо Жозуэ уходит с поля и его заменяет Cristian Costin