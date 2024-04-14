Тур: 4. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Хацеган Овидиу
1:0
Конец матча
0'
20' Красная карточкаБуэнна Рашид
35' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
50' Желтая карточкаDennis Politic
54' Желтая карточкаАмзар Йонуц
55' Желтая карточкаRares Ispas
1:0
90' ГолБани Андрей
90' Желтая карточкаБордеяну Михай
90'+9
Ход матча
20'
35'
50'
54'
55'
64'
90'
1:0
90'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Rares IspasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кабран КевинНападающий
-
-
-
-
21 Allanzinho
-
-
Главный тренер: Тони
История личных встреч
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
128
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.35
0.7
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
66
128
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|6
|0.18
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.12
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Бани Андрей
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Миланов Георги
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.29
|Харрисон Шейон
|6
|0.18
|Luis Phelipe
|3
|0.09
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|8
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Буэнна Рашид
|3
|1
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Харрисон Шейон
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
11
Динамо Бухарест
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Политехника Яссы
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
8
12
Динамо Бухарест
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Сухие победы
13
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
11
18
8 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
18%
3
17%
1-15
3
27%
5
28%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
17
27
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
7
41%
5
19%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
15%
2
12%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
8
28%
7
35%
76-90
Забито
24
35
14 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
16 Не забивали 10
4
17%
5
14%
1-15
6
25%
7
20%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
6
25%
6
17%
76-90
Пропущено
46
47
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
5
11%
4
9%
1-15
5
11%
9
19%
16-30
10
22%
9
19%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
15
33%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 47%
1
14 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
116
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
117
314
513
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1816
Больше Меньше
2311
430
826
232
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|23
|7
|4
|59 - 29
|76
|2.
|0:1
|34
|16
|9
|9
|60 - 34
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|34
|13
|11
|10
|42 - 42
|50
|6.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|7.
|34
|11
|14
|9
|43 - 34
|47
|8.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|9.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|13.
|34
|7
|13
|14
|34 - 48
|34
|14.
|34
|9
|6
|19
|24 - 46
|33
|15.
|34
|9
|5
|20
|45 - 57
|32
|16.
|34
|5
|12
|17
|36 - 58
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|0:1
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|12.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|13.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|9.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7