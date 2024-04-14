Тур: 4. Стадион: Константин Рэдулеску. Зрители: 16500 Главный судья: Колтеску Себастьян
Ход матча
16'
0:1
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
29
Авуну
Дюрель
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Овидиу Хобан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
ЧФР Клуж
ФКСБ
23 матча
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
64%
36%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы
48 матчей
22.9%
45.8%
31.3%
11 побед 22 ничьи 15 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
14 побед 28 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
12 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
0.92
0.92
Среднее время на гол
98
98
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
127
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.15
0.81
Тотал матчей
2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
78
110
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|11
|0.32
|Мухар Карло
|7
|0.21
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.18
|Авуну Дюрель
|3
|0.09
|Айети Арлинд
|3
|0.09
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Маня Кристьян
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|17 (3)
|0.5
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.41
|Балута Александр
|4
|0.12
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.12
|Шут Адриан
|3
|0.09
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|8
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|8
|2
|Радунович Ристо
|7
|0
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Олару Дариус
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
ФКСБ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
6
ЧФР Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
27
27
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
ФКСБ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
30
28
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
17%
5
18%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
2
7%
9
32%
46-60
9
30%
2
7%
61-75
6
20%
4
14%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
29
28
17 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
7
25%
16-30
10
34%
6
21%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
1
3%
5
18%
61-75
7
24%
2
7%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Забито
59
56
30 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 24
7 Не забивали 5
9
15%
11
20%
1-15
5
8%
11
20%
16-30
16
27%
10
18%
31-45
6
10%
11
20%
46-60
10
17%
7
13%
61-75
13
22%
6
11%
76-90
Пропущено
34
31
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 19
7
21%
3
10%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
8
24%
6
19%
61-75
5
15%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
ФКСБ
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
6 раз 18%
2
4 раза 12%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
88
107
610
413
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
89
88
611
412
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
294
1617
1815
1221
825
627
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|23
|7
|4
|59 - 29
|76
|2.
|0:1
|34
|16
|9
|9
|60 - 34
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|34
|13
|11
|10
|42 - 42
|50
|6.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|7.
|34
|11
|14
|9
|43 - 34
|47
|8.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|9.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|13.
|34
|7
|13
|14
|34 - 48
|34
|14.
|34
|9
|6
|19
|24 - 46
|33
|15.
|34
|9
|5
|20
|45 - 57
|32
|16.
|34
|5
|12
|17
|36 - 58
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|0:1
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|12.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|13.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|9.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7