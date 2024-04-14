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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16500 Главный судья: Колтеску Себастьян
ЧФР Клуж
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
16' Гол
Коман Флоринел
22' Желтая карточка
Кейта Абдул-Кадер
65' Желтая карточка
Бобен Матия
81' Желтая карточка
Радунович Ристо
90' Красная карточка
Абейд Али
90'+10
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
3
Абейд
Али
29
Авуну
Дюрель
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
ЧФР Клуж
ФКСБ

История личных встреч

ЧФР Клуж
ФКСБ

23 матча

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

64%
36%
0 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы

48 матчей

22.9%
45.8%
31.3%
11 побед 22 ничьи 15 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
14 побед 28 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
12 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Среднее время на гол

98
98

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
127

Всего голов

55
39

Голов в среднем за матч

1.15
0.81

Тотал матчей

2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

78
110

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 13 0.38
Бирлигея Даниэль 11 0.32
Мухар Карло 7 0.21
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.18
Авуну Дюрель 3 0.09
Айети Арлинд 3 0.09
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Маня Кристьян 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 17 (3) 0.5
Олару Дариус 14 (4) 0.41
Балута Александр 4 0.12
Компаньо Андреа 4 (2) 0.12
Шут Адриан 3 0.09
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Джокович Дамьян 3 (1) 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 8 0
Дяк Чиприан 5 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Отеле Филип 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Бобен Матия 2 0
Фика Алин 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 8 2
Радунович Ристо 8 0
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Олару Дариус 5 1
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
ФКСБ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
6
ЧФР Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

27
27
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
ФКСБ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
17%
5
18%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
2
7%
9
32%
46-60
9
30%
2
7%
61-75
6
20%
4
14%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

29
28
17 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
7
25%
16-30
10
34%
6
21%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
1
3%
5
18%
61-75
7
24%
2
7%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Забито

59
56
30 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 24
7 Не забивали 5
9
15%
11
20%
1-15
5
8%
11
20%
16-30
16
27%
10
18%
31-45
6
10%
11
20%
46-60
10
17%
7
13%
61-75
13
22%
6
11%
76-90

Пропущено

34
31
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 19
7
21%
3
10%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
8
24%
6
19%
61-75
5
15%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
ФКСБ

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
6 раз 18%
2
4 раза 12%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
10
7
6
10
2.5
4
13
3
13
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
8
8
6
11
2.5
4
12
3
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
29
4
16
17
1.5
18
15
12
21
2.5
8
25
6
27
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 34 16 9 9 60 - 34 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
7.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
8.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 34 7 13 14 34 - 48 34
14.
Динамо Бухарест
 34 9 6 19 24 - 46 33
15.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
16.
Ботошани
 34 5 12 17 36 - 58 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
12.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
13.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
9.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 53%, ФКСБ: 47%.
  • 100'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 100'
    Абейд Али получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 99'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 98'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 98'
    Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 97'
    Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Шанс! Мухар Карло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
  • 96'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
  • 96'
    Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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