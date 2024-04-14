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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 54'
Атлетико Минейро
0'
1' Желтая карточка
Батталья Родриго
22' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
29' Желтая карточка
Ромеро Анхель
33' Желтая карточка
Фагнер Лемос
34' Желтая карточка
Raniele
45' Вторая желтая карточка
Батталья Родриго
45' Желтая карточка
Алберто Юри
51' Желтая карточка
Халк Живанилдо

Ход матча

1'
 
Батталья Родриго
22'
 
Жемерсон де Жесус
29'
Ромеро Анхель
 
33'
Фагнер Лемос
 
34'
Raniele
 
45'
 
Батталья Родриго
45'
Алберто Юри
 
46'
 
Igor Rabello
Igor Gomes
46'
Котулио Матеус
Фагнер Лемос
 
51'
 
Халк Живанилдо
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Минейро
2.65
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3.00
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7.60
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Все Коэффициенты
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
5
Вера
Фаусто
14
Raniele
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
4
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Коринтианс
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Минейро

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

35 матчей

42.9%
17.1%
40%
15 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.65

Среднее время на гол

67
139

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.23
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Анхель 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Алберто Юри 1 0
Raniele 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Жемерсон де Жесус 1 0

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2
Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фламенго
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Васко да Гама
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Васко да Гама Росси 1
Флуминенсе Андре 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Алберто Юри получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Батталья Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Минейро
2.65
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3.00
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Коринтианс
Атлетико Минейро
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