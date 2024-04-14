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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Коринтианс
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1' Желтая карточка
Батталья Родриго
22' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
29' Желтая карточка
Ромеро Анхель
33' Желтая карточка
Фагнер Лемос
34' Желтая карточка
Raniele
45' Вторая желтая карточка
Батталья Родриго
45' Желтая карточка
Алберто Юри
51' Желтая карточка
Халк Живанилдо
64' Желтая карточка
Эверсон
68' Желтая карточка
Саравия Ренсо
82' Желтая карточка
Котулио Матеус
90' Желтая карточка
Hugo Farias
90' Желтая карточка
Мигель Карлос
90' Желтая карточка
Майкон Барберан
90'+12
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
5
Вера
Фаусто
14
Raniele
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
4
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Коринтианс
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Минейро

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

35 матчей

42.9%
17.1%
40%
15 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.65

Среднее время на гол

67
139

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.23
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2
Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крузейро
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
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