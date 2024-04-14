Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаБатталья Родриго
22' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
29' Желтая карточкаРомеро Анхель
33' Желтая карточкаФагнер Лемос
34' Желтая карточкаRaniele
45' Вторая желтая карточкаБатталья Родриго
45' Желтая карточкаАлберто Юри
51' Желтая карточкаХалк Живанилдо
64' Желтая карточкаЭверсон
68' Желтая карточкаСаравия Ренсо
82' Желтая карточкаКотулио Матеус
90' Желтая карточкаHugo Farias
90' Желтая карточкаМигель Карлос
90' Желтая карточкаМайкон Барберан
90'+12
Ход матча
29'
33'
34'
45'
45'
51'
64'
68'
82'
90'
90'
90'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Минейро
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
35 матчей
42.9%
17.1%
40%
15 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.65
Среднее время на гол
67
139
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.23
0.89
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|1
|1
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2
Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Магиньо
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Alix
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Jair Ventura
|1