  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Васко да Гама
2:1
Конец матча
Гремио
0'
17' Желтая карточка
Росси
1:0
25' Гол
David VI
2:0
37' Гол
Mateus Cocao
45' Желтая карточка
Ramon Diaz
65' Желтая карточка
Сфорца Хуан
2:1
68' Гол
Gustavo Martins
90' Желтая карточка
Leo XV
90' Желтая карточка
Victor X
90'+11
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
85
Mateus
Cocao
20
Сфорца
Хуан
27
Гальдамес
Пабло
31
Росси
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
54
Cuiabano
20
Вильясанти
Матиас
37
Кейрос
Эдуардо
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
19
Коста
Диего
7
Сотельдо
Йеферсон
Васко да Гама
4-4-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Гремио

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СB
2:1
СB
0:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.42
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Среднее время на гол

49
98

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
127

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David VI 1 1
Mateus Cocao 1 1
Росси 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Martins 1 1
Cuiabano 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 1 0
Leo XV 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гремио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0
Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0
Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3 Гремио - Васко да Гама 1:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Гремио

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крузейро
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
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