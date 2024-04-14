Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 50'
0'
6' Желтая карточкаRhaldney Norberto
14' Красная карточкаJair Ventura
36' Желтая карточкаAlejo Cruz Techera
44' Желтая карточкаБруно Фабрисио
45' Красная карточкаAlix
45' Желтая карточкаGuilherme Romao
45' Желтая карточкаMartins Adriano
0:1
45' ГолДе ла Крус Николас
Ход матча
14'
44'
45'
45'
45'
45'
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
10
Shaylon
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
16 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
-
20 Вагнер ЛавНападающий
-
17 Даниэл
-
22 Max
-
19 Derek
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
22 Мойзес МоураЗащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
-
49 Dyogo
-
29 Viktor Hugo
-
19 Lorran
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Фламенго
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|1
|1
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alix
|0
|1
|Jair Ventura
|0
|1
|Martins Adriano
|1
|0
|Guilherme Romao
|1
|0
|Rhaldney Norberto
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Фабрисио
|1
|0
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3
Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 2:1 Апаресиденсе - Атлетико Гойаненсе 2:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 0:0 Морриньос - Атлетико Гойаненсе 0:1 Атлетико Гойаненсе - Гуарани Кампинас 3:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Alix
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Jair Ventura
|1
|Васко да Гама
|Росси
|1
|Флуминенсе
|Андре
|1