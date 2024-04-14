  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Атлетико Гойаненсе
0:1
Второй тайм: 50'
Фламенго
0'
6' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
14' Красная карточка
Jair Ventura
36' Желтая карточка
Alejo Cruz Techera
44' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
45' Красная карточка
Alix
45' Желтая карточка
Guilherme Romao
45' Желтая карточка
Martins Adriano
0:1
45' Гол
Де ла Крус Николас

Ход матча

6'
Rhaldney Norberto
 
14'
Jair Ventura
 
36'
Alejo Cruz Techera
 
44'
 
Бруно Фабрисио
45'
Alix
 
45'
Guilherme Romao
 
45'
Martins Adriano
 
45'
0:1
Де ла Крус Николас
45'
Luiz Felipe III
Alejo Cruz Techera
 
46'
Гонсалес Йони
Rhaldney Norberto
 
46'
 
Энрике Бруно
Эвертон Соарес
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Фламенго
4.70
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, betcity.ru
3.90
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
8
Rhaldney
Norberto
5
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
7
Alejo
Cruz
Techera
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
1
Росси
Агустин
6
Айртон
Лукас
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
17
Винья
Матиас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Атлетико Гойаненсе
4-4-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Фламенго

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 1 1

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Martins Adriano 1 0
Guilherme Romao 1 0
Rhaldney Norberto 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Фабрисио 1 0

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3
Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 2:1 Апаресиденсе - Атлетико Гойаненсе 2:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 0:0 Морриньос - Атлетико Гойаненсе 0:1 Атлетико Гойаненсе - Гуарани Кампинас 3:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фламенго
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Васко да Гама
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Васко да Гама Росси 1
Флуминенсе Андре 1
Весь список
  • 50'
    Guilherme Romao получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Аликс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 44'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Alejo Cruz Techera получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Jair Ventura увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 6'
    Rhaldney Norberto получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Фламенго
4.70
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, betcity.ru
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:1 Фламенго онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Гойаненсе
Фламенго
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный