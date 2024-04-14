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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Атлетико Гойаненсе
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
6' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
14' Красная карточка
Jair Ventura
36' Желтая карточка
Alejo Cruz Techera
44' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
45' Красная карточка
Alix
45' Желтая карточка
Guilherme Romao
45' Желтая карточка
Martins Adriano
0:1
45' Гол
Де ла Крус Николас
1:1
63' Гол
Фернандо Луис
68' Желтая карточка
Лео Перейра
1:1
71' Не забитый пенальти
Shaylon
90' Красная карточка
Магиньо
1:2
90' Пенальти
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Вагнер Лав
90' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
90'+19
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
8
Rhaldney
Norberto
5
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
7
Alejo
Cruz
Techera
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
1
Росси
Агустин
6
Айртон
Лукас
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
17
Винья
Матиас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Атлетико Гойаненсе
4-4-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Фламенго

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 1 1
Магиньо 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 1 1
Педро Гильерме 1 (1) 1

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 0 1
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Martins Adriano 1 0
Guilherme Romao 1 0
Rhaldney Norberto 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Бруно Фабрисио 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3
Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 2:1 Апаресиденсе - Атлетико Гойаненсе 2:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 0:0 Морриньос - Атлетико Гойаненсе 0:1 Атлетико Гойаненсе - Гуарани Кампинас 3:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Фламенго

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крузейро
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Alejo Cruz Techera уходит с поля. Луис Фелипе выходит вместо него
    • 51'
      Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
    • 50'
      Адриано Фонсека получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Guilherme Romao получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Аликс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 44'
      Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Alejo Cruz Techera получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Jair Ventura увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 6'
      Rhaldney Norberto получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 1:2 Фламенго онлайн

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