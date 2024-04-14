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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Атлетико Паранаэнсе
3:0
Второй тайм: 60'
Куяба
0'
1:0
23' Гол
Pablo I
2:0
37' Гол
Каноббио Агустин
3:0
39' Гол
Leonardo Godoy
41' Желтая карточка
Ласерда Дерик
45' Желтая карточка
Эмпереур Алан

Ход матча

23'
Pablo I
1:0
37'
Каноббио Агустин
(Фернандиньо XII)
2:0
39'
Leonardo Godoy
(Каноббио Агустин)
3:0
41'
 
Ласерда Дерик
45'
 
Эмпереур Алан
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Куяба
1.57
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7.10
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99.20
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Все Коэффициенты
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
14
Каноббио
Агустин
28
Tomas
Cuello
20
Julimar
92
Pablo
I
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
3
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
21
Railan
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
20
Рикельме
22
Ласерда
Дерик
16
Дейверсон
Силва
25
Clayson
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Куяба
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 1 1
Leonardo Godoy 1 1
Pablo I 1 1
Фернандиньо XII 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 1 0
Ласерда Дерик 1 0

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0
Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крузейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фламенго
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Васко да Гама
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Васко да Гама Росси 1
Флуминенсе Андре 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Куяба
1.57
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7.10
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99.20
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