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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Атлетико Паранаэнсе
4:0
Конец матча
Куяба
0'
1:0
23' Гол
Pablo I
2:0
37' Гол
Каноббио Агустин
3:0
39' Гол
Leonardo Godoy
41' Желтая карточка
Ласерда Дерик
45' Желтая карточка
Эмпереур Алан
81' Желтая карточка
Филипе Аугусто
4:0
82' Гол
Gonzalo Mastriani
90'+4
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
14
Каноббио
Агустин
28
Tomas
Cuello
20
Julimar
92
Pablo
I
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
3
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
21
Railan
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
20
Рикельме
22
Ласерда
Дерик
16
Дейверсон
Силва
25
Clayson
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Куяба
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 1 1
Gonzalo Mastriani 1 1
Leonardo Godoy 1 1
Pablo I 1 1
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Ласерда Дерик 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0
Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Крузейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крузейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крузейро
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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