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  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Крузейро
0:1
Первый тайм: 8'
Ботафого Рио-де-Жанейро

Ход матча

5'
0:1
Соарес Франсиско
(Сантос Жуниор)
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.28
3.40
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3.65
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Все Коэффициенты
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
27
Нерис
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
8
Rafael
VII
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
Крузейро
4-5-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

24 матча

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
СB
0:0
СB
3:3
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.79

Среднее время на гол

51
114

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гремио
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фламенго
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Крузейро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Васко да Гама
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гремио
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Васко да Гама Росси 1
Флуминенсе Андре 1
Крисьюма Боласье Янник 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.28
3.40
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3.65
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