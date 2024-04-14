  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Крузейро
3:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
5' Гол
Соарес Франсиско
1:1
20' Гол
Lucas Silva IV
27' Желтая карточка
Грегоре
32' Желтая карточка
Артур Гомес
36' Желтая карточка
Сантос Жуниор
36' Желтая карточка
Ivaldo
2:1
65' Гол
Rafael VII
66' Желтая карточка
Rafael VII
72' Красная карточка
Alexander Barboza
2:2
83' Гол
Данило Барбоза
84' Желтая карточка
Данило Барбоза
3:2
90' Гол
Papagaio
90' Желтая карточка
Papagaio
90'+10
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
27
Нерис
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
8
Rafael
VII
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
Крузейро
4-5-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

24 матча

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
СB
0:0
СB
3:3
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.79

Среднее время на гол

51
114

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafael VII 1 1
Lucas Silva IV 1 1
Papagaio 1 1
Виллиам Фуртадо 0 0
Артур Гомес VIII 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 1 1
Данило Барбоза 1 1
Угу Мигель 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael VII 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Ivaldo 1 0
Papagaio 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 0 1
Сантос Жуниор 1 0
Данило Барбоза 1 0
Грегоре 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2
Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Сантос Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Ивалдо получил желтую карточку от судьи
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