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  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Витория
0:0
Первый тайм: 19'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
16' Желтая карточка
Алеррандро
17' Желтая карточка
Риос Ричард

Ход матча

16'
Алеррандро
 
17'
 
Риос Ричард
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Arcanjo
2
Зе
Карлос
III
13
Camutanga
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
32
Андраде
Родриго
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
11
Osvaldo
9
Алеррандро
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
25
Менино
Габриэль
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
9
Эндрик
II
10
Рони
III
Витория
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Витория
Палмейрас Сан-Паулу

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:3
СA
3:1
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
БСА
2:0
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.43
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
78

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1
Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0 Барселона-де-Ильеус - Витория 2:1 Витория - Байя де Фейра 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Крузейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крузейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крузейро
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Риос Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Алеррандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
4.40
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3.40
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3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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