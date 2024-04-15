  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Витория
0:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
16' Желтая карточка
Алеррандро
17' Желтая карточка
Риос Ричард
0:1
20' Гол
Риос Ричард
45' Желтая карточка
Эндрик II
45' Желтая карточка
Эстевес Лукас
53' Желтая карточка
Camutanga
57' Желтая карточка
Менино Габриэль
85' Желтая карточка
Майке Роша
90' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
90'+8
1
Lucas
Arcanjo
2
Зе
Карлос
III
13
Camutanga
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
32
Андраде
Родриго
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
11
Osvaldo
9
Алеррандро
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
25
Менино
Габриэль
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
9
Эндрик
II
10
Рони
III
Витория
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Витория
Палмейрас Сан-Паулу

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:3
СA
3:1
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
БСА
2:0
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.43
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Ричард 1 1

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеррандро 1 0
Эстевес Лукас 1 0
Camutanga 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Майке Роша 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1
Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0 Барселона-де-Ильеус - Витория 2:1 Витория - Байя де Фейра 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0

Результаты матчей

Витория
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Витория
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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