Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаАлеррандро
17' Желтая карточкаРиос Ричард
0:1
20' ГолРиос Ричард
45' Желтая карточкаЭндрик II
45' Желтая карточкаЭстевес Лукас
53' Желтая карточкаCamutanga
57' Желтая карточкаМенино Габриэль
85' Желтая карточкаМайке Роша
90' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
90'+8
Ход матча
16'
17'
20'
0:1
45'
45'
53'
57'
67'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Camutanga
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
11
Osvaldo
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 CamutangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
21 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Адриано ЛуисНападающий
-
-
8 Luan5
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Leo Conde
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 ЛазароПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Витория
Палмейрас Сан-Паулу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.79
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риос Ричард
|1
|1
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеррандро
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
|Camutanga
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1
Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0 Барселона-де-Ильеус - Витория 2:1 Витория - Байя де Фейра 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Результаты матчей
Витория
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Витория
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Магиньо
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Alix
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Jair Ventura
|1