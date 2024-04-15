Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Габриэл Дебелюх. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Петрила Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Сэпунару Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

47' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

47' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Шафранко Павол получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Сепси

43' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

30' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Рахмани Альбион нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

28' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Рахмани Альбион пробил со штрафного прямо в стенку

25' Алими Исник получил желтую карточку от судьи

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Хасани Флорент получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Хасани Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Рахмани Альбион . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Флорин Штефан из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

14' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оооо... вот это был удар! Красники Эрмал должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Красники Эрмал . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Сепси

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Рефери не любит споров - именно за это Оройан Дариус сейчас получил желтую

7' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля