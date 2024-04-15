Тур: 4. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Андрей Флорин
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
8' Желтая карточкаОройан Дариус
25' Желтая карточкаАлими Исник
43' Желтая карточкаШафранко Павол
52' Undefined phrase: football_event_Алими Исник
78' Желтая карточкаРахмани Альбион
85' Желтая карточкаГромада Якуб
0:1
90' ГолДебелюх Габриэл
90'+8
Ход матча
25'
43'
52'
78'
85'
90'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
21
Алими
Исник
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.2
Среднее время на гол
72
450
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
162
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|0.44
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.18
|Папо Джейсон
|5
|0.15
|Ионицэ Александру II
|5
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.12
|Петрила Клаудиу
|4
|0.12
|Красники Эрмал
|4
|0.12
|Borisav Burmaz
|4
|0.12
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|11 (2)
|0.32
|Шафранко Павол
|5
|0.15
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.15
|Матей Космин
|4 (1)
|0.12
|Каллаку Шерифф
|4
|0.12
|Алими Исник
|4 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|6
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Браун Кристофер
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Рахмани Альбион
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Громада Якуб
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|10
|0
|Алими Исник
|6
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Оройан Дариус
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
6
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сепси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
16
23
Рапид Бухарест
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Сепси
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
40
19
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
15%
3
16%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
7
18%
5
26%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
14
35%
6
32%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
17%
5
24%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
3
13%
6
29%
76-90
Забито
20
26
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
35%
6
23%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
60
45
28 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
10
17%
6
13%
1-15
4
7%
3
7%
16-30
14
23%
11
24%
31-45
9
15%
5
11%
46-60
7
12%
7
16%
61-75
16
27%
13
29%
76-90
Пропущено
39
40
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
15%
9
23%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
15%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Сепси
Точный счет
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
126
611
711
314
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
511
512
214
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
259
1717
1123
925
529
529
331
133
232
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7