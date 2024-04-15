  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Рапид Бухарест
0:1
Конец матча
Сепси
0'
7' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
8' Желтая карточка
Оройан Дариус
25' Желтая карточка
Алими Исник
43' Желтая карточка
Шафранко Павол
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Алими Исник
78' Желтая карточка
Рахмани Альбион
85' Желтая карточка
Громада Якуб
0:1
90' Гол
Дебелюх Габриэл
90'+8
16
Айоани
Михай
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
8
Хасани
Флорент
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
27
Петрила
Клаудиу
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
7
Варга
Кевин
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
3
Штефан
Флорин
18
Шафранко
Павол
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.2

Среднее время на гол

72
450

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
162

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 15 (3) 0.44
Дуганджич Марко 6 (2) 0.18
Папо Джейсон 5 0.15
Ионицэ Александру II 5 0.15
Бамгбойе Фуншо 4 0.12
Петрила Клаудиу 4 0.12
Красники Эрмал 4 0.12
Borisav Burmaz 4 0.12
Якоб Паул 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 11 (2) 0.32
Шафранко Павол 5 0.15
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.15
Матей Космин 4 (1) 0.12
Каллаку Шерифф 4 0.12
Алими Исник 4 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.09
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 6 1
Папо Джейсон 7 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Браун Кристофер 4 0
Бамгбойе Фуншо 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Рахмани Альбион 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Громада Якуб 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 10 0
Алими Исник 6 0
Штефан Флорин 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Оройан Дариус 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
6
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сепси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

16
23
Рапид Бухарест
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Сепси
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

40
19
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
15%
3
16%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
7
18%
5
26%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
14
35%
6
32%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
17%
5
24%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
35%
6
23%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

60
45
28 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
10
17%
6
13%
1-15
4
7%
3
7%
16-30
14
23%
11
24%
31-45
9
15%
5
11%
46-60
7
12%
7
16%
61-75
16
27%
13
29%
76-90

Пропущено

39
40
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
15%
9
23%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
15%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Сепси

Точный счет

1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
12
6
1.5
6
11
7
11
2.5
3
14
4
14
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
25
9
17
17
1.5
11
23
9
25
2.5
5
29
5
29
3.5
3
31
1
33
4.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 34 16 9 9 60 - 34 57
3.
Рапид Бухарест
 34 15 10 9 58 - 41 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
8.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 34 7 13 14 34 - 48 34
14.
Динамо Бухарест
 34 9 6 19 24 - 46 33
15.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
16.
Ботошани
 34 5 12 17 36 - 58 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
12.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
13.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 41%, Сепси: 59%.
  • 98'
    Громада Якуб нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 98'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Команда Сепси забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Marius Stefanescu сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Рапид Бухарест 0:1 Сепси онлайн

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