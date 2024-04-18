Тур: 2.
0'
3' Желтая карточкаIgor Vinicius
1:0
20' ГолАраужо Луис
26' Желтая карточкаБруно Фабрисио
40' Желтая карточкаMichel Araujo
2:0
54' ГолДе ла Крус Николас
2:1
79' ГолФеррейра Факундо
88' Желтая карточкаЛусиано Невес
90'+6
Ход матча
20'
26'
40'
54'
79'
2:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
23
Рафаэл
Пирес
29
Майя
Пабло
25
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
22 Мойзес МоураЗащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
-
19 Lorran
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Майя ПаблоПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
28 Alan Franco1
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Фламенго
Сан-Паулу
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.15
Среднее время на гол
68
78
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.16
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.41
1.15
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|2
|1
|Араужо Луис
|1
|0.5
|Педро Гильерме
|1 (1)
|0.5
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Факундо
|1
|0.5
|Силва Андре III
|1
|0.5
|Alisson II
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Igor Vinicius
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1
Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1
Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0
Результаты матчей
Фламенго
Сан-Паулу
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|2
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|1 (2)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Жувентуде
|Caique
|2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|2