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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Фламенго
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
3' Желтая карточка
Igor Vinicius
1:0
20' Гол
Араужо Луис
26' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
40' Желтая карточка
Michel Araujo
2:0
54' Гол
Де ла Крус Николас
2:1
79' Гол
Феррейра Факундо
88' Желтая карточка
Лусиано Невес
90'+6
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
21
Аллан
Соуза
18
Де
ла
Крус
Николас
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
23
Рафаэл
Пирес
32
Феррареси
Науэль
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
2
Igor
Vinicius
29
Майя
Пабло
25
Alisson
II
15
Michel
Araujo
6
Welington
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
Фламенго
4-3-3
Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Фламенго
Сан-Паулу

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.15

Среднее время на гол

68
78

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.16

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.41
1.15

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 1
Араужо Луис 1 0.5
Педро Гильерме 1 (1) 0.5
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Факундо 1 0.5
Силва Андре III 1 0.5
Alisson II 0 0
Арруда Эрик 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Фабрисио 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Michel Araujo 1 0
Igor Vinicius 1 0
Rodrigo Nestor 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1
Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1
Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0

Результаты матчей

Фламенго
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Атлетико Минейро
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Коринтианс
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крузейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Жувентуде Caique 2
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мичел Араухо получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
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