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  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Перерыв
Атлетико Гойаненсе
0'
2' Желтая карточка
Энрике Педру
15' Желтая карточка
Lucas Halter
21' Желтая карточка
Luiz Felipe III
30' Желтая карточка
Соарес Франсиско
1:0
32' Гол
Понте Матео
43' Желтая карточка
Bruno Tubarao

Ход матча

2'
 
Энрике Педру
15'
Lucas Halter
 
21'
 
Luiz Felipe III
25'
Соарес Франсиско
Насименто Матеус
 
30'
Соарес Франсиско
 
32'
Понте Матео
(Энрике Луис IX)
1:0
43'
 
Bruno Tubarao
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
26
Грегоре
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
90
Насименто
Матеус
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Luiz
Felipe
III
4
Энрике
Педру
II
6
Guilherme
Romao
5
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
7
Alejo
Cruz
Techera
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Гойаненсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 1 0.5
Данило Барбоза 1 0.5
Понте Матео 1 0.5
Угу Мигель 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 1 0.5
Магиньо 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Данило Барбоза 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 0 1
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Martins Adriano 1 0
Luiz Felipe III 1 0
Guilherme Romao 1 0
Rhaldney Norberto 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0
Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1
Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 2:1 Апаресиденсе - Атлетико Гойаненсе 2:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 0:0 Морриньос - Атлетико Гойаненсе 0:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Атлетико Минейро
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Коринтианс
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крузейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Жувентуде Caique 2
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 2
Весь список
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