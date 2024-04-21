Тур: 3.
3:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолСарачо Федерико
2:0
35' ГолПаулиньо Жозе
3:0
45' ГолАрана Гильерме
65' Желтая карточкаМарсело Жоао
69' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
72' Желтая карточкаLucas Silva IV
89' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90'+3
Ход матча
25'
35'
2:0
45'
3:0
62'
62'
65'
69'
72'
89'
22
Эверсон
23
Франко
Алан
27
Нерис
43
Марсело
Жоао
23
Machado
17
Рамиро
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
41 Isaac Aguiar
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Papagaio
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Атлетико Минейро
Крузейро
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед
52 матча
40.4%
23.1%
36.5%
21 победа 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.8%
48.1%
23.1%
15 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
16 побед 16 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.46
1.15
Среднее время на гол
61
78
Всего голов
74
62
Голов в среднем за матч
1.42
1.19
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарпа Густаво
|1
|0.33
|Паулиньо Жозе
|1
|0.33
|Арана Гильерме
|1
|0.33
|Сарачо Федерико
|1
|0.33
|Халк Живанилдо
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafael VII
|1
|0.33
|Витал Матеус
|1
|0.33
|Lucas Silva IV
|1
|0.33
|Papagaio
|1
|0.33
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|1
|1
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0
Крузейро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Крузейро
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Гремио
|Кристальдо Франко
|2
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|2
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2
|Жувентуде
|Caique
|2