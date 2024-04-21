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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Атлетико Минейро
3:0
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
25' Гол
Сарачо Федерико
2:0
35' Гол
Паулиньо Жозе
3:0
45' Гол
Арана Гильерме
65' Желтая карточка
Марсело Жоао
69' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
72' Желтая карточка
Lucas Silva IV
89' Желтая карточка
Лемос Маурисио
90'+3
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
34
Жемерсон
де
Жесус
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
17
Рамиро
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
8
Rafael
VII
11
Артур
Гомес
VIII
Атлетико Минейро
4-4-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Крузейро

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед

52 матча

40.4%
23.1%
36.5%
21 победа 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.8%
48.1%
23.1%
15 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
16 побед 16 ничьих 20 побед

История матчей

М
1:3
М
2:2
М
0:2
СA
0:1
СA
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1
СA
0:0
СA
2:0
К
2:0
К
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
СA
0:0
СA
1:0
М
2:0
М
3:1
М
0:1
СA
1:3
СA
3:1
М1
2:1
М1
0:0
М1
2:1
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:3
М1
0:1
СA
1:1
СA
1:3
М1
1:2
М1
1:1
М1
1:1
КБ
0:1
КБ
2:0
БСА
2:3
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
4:1
СA
3:2
СA
2:2
СA
6:1
СA
1:2
СA
3:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

74
62

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарпа Густаво 1 0.33
Паулиньо Жозе 1 0.33
Арана Гильерме 1 0.33
Сарачо Федерико 1 0.33
Халк Живанилдо 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafael VII 1 0.33
Витал Матеус 1 0.33
Lucas Silva IV 1 0.33
Papagaio 1 0.33
Виллиам Фуртадо 0 0
Артур Гомес VIII 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Халк Живанилдо 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Франко Алан 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Перейра Матеус 1 0
Rafael VII 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Ivaldo 1 0
Papagaio 1 0
Марсело Жоао 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0
Крузейро
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Крузейро

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
6.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Гремио Кристальдо Франко 2
Васко да Гама Pablo Vegetti 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Флуминенсе Андре 2
Жувентуде Caique 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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