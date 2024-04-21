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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 17'
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Аллан Соуза

Ход матча

15'
 
Аллан Соуза
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Фламенго
3.10
3.20
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4.05
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Все Коэффициенты
21
Вевертон
Перейра
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Эндрик
II
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
21
Аллан
Соуза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Ричард 1 0.5
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 1
Араужо Луис 1 0.5
Педро Гильерме 1 (1) 0.5

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Майке Роша 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Риос Ричард 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Фабрисио 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0
Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
6.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Байя
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Витория
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Байя
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Фламенго
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Байя
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Витория
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Гремио Кристальдо Франко 2
Васко да Гама Pablo Vegetti 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Флуминенсе Андре 2
Жувентуде Caique 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Фламенго
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