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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Аллан Соуза
21' Желтая карточка
Майке Роша
23' Желтая карточка
Тите
35' Желтая карточка
Лео Перейра
42' Желтая карточка
Мурило Серкейра
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Вевертон Перейра
70' Желтая карточка
Гомес Густаво
71' Желтая карточка
Пульгар Эрик
77' Желтая карточка
Абел Феррейра
84' Желтая карточка
Рони III
90'+6
21
Вевертон
Перейра
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Эндрик
II
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
21
Аллан
Соуза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Ричард 1 0.33
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.67
Араужо Луис 1 0.33
Педро Гильерме 1 (1) 0.33

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Майке Роша 2 0
Абел Феррейра 1 0
Гомес Густаво 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Рони III 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Риос Ричард 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Аллан Соуза 1 0
Тите 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0
Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Жувентуде
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Жувентуде
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Флуминенсе Андре 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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