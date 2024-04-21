Тур: 3.
0'
1:0
20' ГолNascimento Leite Matheus II
23' Желтая карточкаАндраде Лео
42' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus II
Ход матча
25
Бруно
Увини
29
Willian
VI
11
Osvaldo
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Адриано ЛуисНападающий
-
40 Reynaldo2
-
97 Lepu
-
8 Luan5
-
-
17 Jose Hugo
-
-
Главный тренер: Leo Conde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Витория
Байя
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
30 матчей
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
6.7%
73.3%
20%
2 победы 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.5
|Зе Карлос III
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Коули
|1
|0.33
|Александр Кайо
|1
|0.33
|Gabriel Teixeira
|1
|0.33
|Лукас Жан
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
|Camutanga
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Витория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0
Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0 Барселона-де-Ильеус - Витория 2:1
Байя
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1
Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0
Результаты матчей
Витория
Байя
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Витория
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Гремио
|Кристальдо Франко
|2
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|2
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2
|Жувентуде
|Caique
|2