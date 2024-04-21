  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Витория
2:2
Конец матча
Байя
0'
1:0
20' Гол
Nascimento Leite Matheus II
23' Желтая карточка
Андраде Лео
42' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus II
48' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
51' Желтая карточка
Куэста Виктор
2:0
57' Гол
Wagner Leonardo
67' Желтая карточка
Зе Карлос
2:1
69' Гол
Gabriel Teixeira
2:2
72' Гол
Стум Эвералдо
90' Желтая карточка
Де Пена Карлос
90'+6
1
Lucas
Arcanjo
2
Зе
Карлос
III
25
Бруно
Увини
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
32
Андраде
Родриго
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
7
Ademir
Santos
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
Витория
4-3-3
Байя
4-5-1

История личных встреч

Витория
Байя

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

30 матчей

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

6.7%
73.3%
20%
2 победы 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:2
КН
2:1
Б
3:2
КН
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
КН
1:0
Б
1:2
КН
0:2
Б
0:0
КН
1:1
СA
2:2
СA
4:1
Б
0:1
Б
2:1
СA
2:1
СA
0:0
B1D
0:0
B1D
1:1
КН
2:0
КН
2:1
Б11ЯС
1:2
ЧБ
1:0
ЧБ
2:0
ЧБ
0:2
СB
1:3
СB
4:1
ЧБ
1:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nascimento Leite Matheus II 1 0.5
Wagner Leonardo 1 0.5
Зе Карлос III 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.67
Соуза Коули 1 0.33
Стум Эвералдо 1 0.33
Александр Кайо 1 0.33
Лукас Жан 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Карлос III 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Андраде Лео 1 0
Алеррандро 1 0
Эстевес Лукас 1 0
Camutanga 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Рибейро Эвертон 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Витория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0
Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0 Барселона-де-Ильеус - Витория 2:1
Байя
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1
Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0

Результаты матчей

Витория
Байя

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витория
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Жувентуде
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Жувентуде
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Флуминенсе Андре 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Matheusinho сделал результативную передачу.
    • 51'
      Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Ариас Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Андраде Лео уходит с поля. Mateus выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Matheusinho получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Андраде Лео получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Зе Карлос III сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Matheusinho бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Витория 2:2 Байя онлайн

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