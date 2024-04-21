  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Второй тайм: 49'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
8' Желтая карточка
Мальо Уго
9' Желтая карточка
Leonardo Godoy
29' Желтая карточка
Ренан Роберт
36' Желтая карточка
Ромуло
45' Желтая карточка
Витао

Ход матча

8'
 
Мальо Уго
9'
Leonardo Godoy
 
29'
 
Ренан Роберт
36'
 
Ромуло
42'
 
Gustavo Alves
Вандерсон
45'
 
Витао
47'
Bruno Zapelli
Julimar
 
47'
Зе Витор
Tomas Cuello
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.59
3.40
Реклама, pari.ru
4.37
Все Коэффициенты
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
92
Pablo
I
1
Рочет
Серхио
2
Мальо
Уго
44
Витао
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
11
Вандерсон
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.6%
71.9%
12.5%
5 побед 23 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.63
0.56

Среднее время на гол

55
160

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

61
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 1 0.33
Gonzalo Mastriani 1 0.33
Leonardo Godoy 1 0.33
Pablo I 1 0.33
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.67
Фернандо Режес 1 0.33
Энрике Бруно 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Витор 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Сантана Алекс 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Фернандо Режес 1 0
Мальо Уго 1 0
Аларио Лукас 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Ромуло 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
6.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Витория
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Байя
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фламенго
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Байя
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Витория
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Витория
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Байя
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Гремио Кристальдо Франко 2
Васко да Гама Pablo Vegetti 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Флуминенсе Андре 2
Жувентуде Caique 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Хулимар уходит с поля. Бруно Запелли выходит вместо него
  • 47'
    Томас Куэльо уходит с поля. Ze Vitor выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Витао получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Вандерсон уходит с поля. Gustavo Alves выходит вместо него
  • 36'
    Ромуло получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.59
3.40
Реклама, pari.ru
4.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный