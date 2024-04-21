Тур: 3.
0:0
Второй тайм: 49'
0'
8' Желтая карточкаМальо Уго
9' Желтая карточкаLeonardo Godoy
29' Желтая карточкаРенан Роберт
36' Желтая карточкаРомуло
45' Желтая карточкаВитао
Ход матча
8'
29'
36'
45'
47'
47'
26
Erick2
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
44
Витао
40
Ромуло
21
Уэсли
Лопес
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Madson II
-
23 Filipinho
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
-
41 Matheus Dias
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.6%
71.9%
12.5%
5 побед 23 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.63
0.56
Среднее время на гол
55
160
Всего голов
47
24
Голов в среднем за матч
1.47
0.75
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
61
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|1
|0.33
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.33
|Leonardo Godoy
|1
|0.33
|Pablo I
|1
|0.33
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.67
|Фернандо Режес
|1
|0.33
|Энрике Бруно
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Витор
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Гремио
|Кристальдо Франко
|2
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|2
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2
|Жувентуде
|Caique
|2