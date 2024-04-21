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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
8' Желтая карточка
Мальо Уго
9' Желтая карточка
Leonardo Godoy
29' Желтая карточка
Ренан Роберт
36' Желтая карточка
Ромуло
45' Желтая карточка
Витао
1:0
71' Гол
Каноббио Агустин
79' Желтая карточка
Фернандиньо XII
82' Желтая карточка
Thiago Heleno
86' Желтая карточка
Уэсли Лопес
86' Желтая карточка
Каноббио Агустин
87' Вторая желтая карточка
Каноббио Агустин
90'+10
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
92
Pablo
I
1
Рочет
Серхио
2
Мальо
Уго
44
Витао
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
11
Вандерсон
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.6%
71.9%
12.5%
5 побед 23 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.63
0.56

Среднее время на гол

55
160

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

61
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 2 0.67
Gonzalo Mastriani 1 0.33
Leonardo Godoy 1 0.33
Pablo I 1 0.33
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.67
Фернандо Режес 1 0.33
Энрике Бруно 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 1 1
Зе Витор 1 0
Thiago Heleno 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Сантана Алекс 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Фернандиньо XII 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Фернандо Режес 1 0
Мальо Уго 1 0
Аларио Лукас 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Ромуло 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Жувентуде
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Жувентуде
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Флуминенсе Андре 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Витао получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Вандерсон уходит с поля. Gustavo Alves выходит вместо него
    • 36'
      Ромуло получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Ренан Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Леонардо Годой получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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