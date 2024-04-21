Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМальо Уго
9' Желтая карточкаLeonardo Godoy
29' Желтая карточкаРенан Роберт
36' Желтая карточкаРомуло
45' Желтая карточкаВитао
1:0
71' ГолКаноббио Агустин
79' Желтая карточкаФернандиньо XII
82' Желтая карточкаThiago Heleno
86' Желтая карточкаУэсли Лопес
86' Желтая карточкаКаноббио Агустин
87' Вторая желтая карточкаКаноббио Агустин
90'+10
Ход матча
8'
29'
36'
45'
47'
47'
61'
71'
1:0
79'
82'
86'
86'
87'
26
Erick2
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
44
Витао
40
Ромуло
21
Уэсли
Лопес
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Madson II
-
23 Filipinho
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
-
41 Matheus Dias
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.6%
71.9%
12.5%
5 побед 23 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.63
0.56
Среднее время на гол
55
160
Всего голов
47
24
Голов в среднем за матч
1.47
0.75
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
61
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|2
|0.67
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.33
|Leonardo Godoy
|1
|0.33
|Pablo I
|1
|0.33
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.67
|Фернандо Режес
|1
|0.33
|Энрике Бруно
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Зе Витор
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|2 (1)
|Байя
|Gabriel Teixeira
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2