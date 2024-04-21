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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Атлетико Гойаненсе
0:3
Второй тайм: 85'
Сан-Паулу
0'
0:1
15' Гол
Кальери Хонатан
33' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
39' Желтая карточка
Рони
47' Желтая карточка
Gabriel Barros
51' Красная карточка
Luiz Felipe III
0:2
52' Пенальти
Лусиано Невес
63' Вторая желтая карточка
Gabriel Barros
0:3
76' Гол
Феррейра Факундо

Ход матча

15'
0:1
Кальери Хонатан
(Силва Андре III)
33'
Gabriel Baralhas
 
39'
Рони
 
46'
Rhaldney Norberto
Рони
 
46'
Gabriel Barros
Alejo Cruz Techera
 
47'
Gabriel Barros
 
51'
Luiz Felipe III
 
52'
0:2
Лусиано Невес
54'
Lucas Kal
Gabriel Baralhas
 
54'
Max
Emiliano Rodriguez
 
63'
Gabriel Barros
 
72'
 
Феррейра Факундо
Кальери Хонатан
72'
 
Rodrigo Nestor
Alan Franco1
76'
0:3
Феррейра Факундо
(Rodrigo Nestor)
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Атлетико Гойаненсе
Ничья
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Luiz
Felipe
III
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Рони
8
Gabriel
Baralhas
7
Alejo
Cruz
Techera
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
23
Рафаэл
Пирес
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
4
Коста
Диего
2
Igor
Vinicius
29
Майя
Пабло
25
Alisson
II
6
Welington
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
17
Силва
Андре
III
Атлетико Гойаненсе
4-4-2
Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Сан-Паулу

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
КС
2:0
КС
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
4:3
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 1 0.33
Магиньо 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.33
Феррейра Факундо 1 0.33
Кальери Хонатан 1 0.33
Лусиано Невес 1 (1) 0.33
Alisson II 0 0
Арруда Эрик 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Rhaldney Norberto 2 0
Магиньо 0 1
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Рони 1 0
Martins Adriano 1 0
Guilherme Romao 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Michel Araujo 1 0
Igor Vinicius 1 0
Rodrigo Nestor 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Гойаненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2
Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 2:1 Апаресиденсе - Атлетико Гойаненсе 2:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Сан-Паулу

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Жувентуде
 0:4 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Сан-Паулу
 3:0 3 1 0 2 5 - 4 3
15.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:3 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 0:4 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 3:0 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Паулу
 3:0 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 0:4 2 0 1 1 1 - 5 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
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  • 39'
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