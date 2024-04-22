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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
5:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
4' Гол
Сантос Жуниор
9' Желтая карточка
Фрейтас Лукас
2:0
9' Пенальти
Соарес Франсиско
20' Желтая карточка
Иносенсио Габриэль
35' Желтая карточка
Джеффиньо
38' Вторая желтая карточка
Фрейтас Лукас
3:0
53' Гол
Данило Барбоза
4:0
61' Гол
Саварино Джефферсон
77' Желтая карточка
Marlon Freitas
5:0
80' Гол
Jacob Montes
5:1
85' Гол
Danilo Boza
90' Желтая карточка
Эрнандес Диего
90'+4
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
5
Данило
Барбоза
47
Джеффиньо
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
44
Mandaca
21
Барбоза
Лукас
10
Нене
Андерсон
20
Vicente
Jean
Carlos
7
Арруда
Эрик
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Жувентуде
4-5-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
К
2:1
К
1:1
СC
0:0
СC
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 2 0.67
Соарес Франсиско 2 (1) 0.67
Сантос Жуниор 1 0.33
Саварино Джефферсон 1 0.33
Jacob Montes 1 0.33
Понте Матео 1 0.33
Угу Мигель 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.67
Барбоза Лукас 1 0.33
Danilo Boza 1 0.33
Jadson III 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Джеффиньо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 1 1
Фрейтас Лукас 1 1
Caique 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Marcos Ze 1 0
Лукас Хуан 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0 Санта Круз Рс - Жувентуде 0:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
15.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
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