Тур: 3.
5:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСантос Жуниор
9' Желтая карточкаФрейтас Лукас
2:0
9' ПенальтиСоарес Франсиско
20' Желтая карточкаИносенсио Габриэль
35' Желтая карточкаДжеффиньо
38' Вторая желтая карточкаФрейтас Лукас
3:0
53' ГолДанило Барбоза
4:0
61' ГолСаварино Джефферсон
77' Желтая карточкаMarlon Freitas
5:0
80' ГолJacob Montes
5:1
85' ГолDanilo Boza
90' Желтая карточкаЭрнандес Диего
90'+4
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
35'
38'
46'
53'
3:0
61'
77'
80'
5:0
85'
5:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Угу
Мигель
47
Джеффиньо
95
Caique
44
Mandaca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Кастро ПаблоНападающий
-
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерЗащитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Полузащитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
-
11 Марселинью X
-
29 Ruan
-
36 Da Rocha
-
45 Werik
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данило Барбоза
|2
|0.67
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.67
|Сантос Жуниор
|1
|0.33
|Саварино Джефферсон
|1
|0.33
|Jacob Montes
|1
|0.33
|Понте Матео
|1
|0.33
|Угу Мигель
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.67
|Барбоза Лукас
|1
|0.33
|Danilo Boza
|1
|0.33
|Jadson III
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Джеффиньо
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|1
|1
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Caique
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Rodrigo Sam
|1
|0
|Marcos Ze
|1
|0
|Лукас Хуан
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0 Санта Круз Рс - Жувентуде 0:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|2 (1)
|Байя
|Gabriel Teixeira
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1