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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Байя
1:0
Перерыв
Гремио
0'
1:0
17' Гол
Стум Эвералдо
45' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер

Ход матча

17'
Стум Эвералдо
(Рибейро Эвертон)
1:0
45'
 
Каннеманн Вальтер
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Гремио
4.05
6.50
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22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
33
Рафаэл
Кабрал
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
37
Кейрос
Эдуардо
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
19
Коста
Диего
7
Сотельдо
Йеферсон
Байя
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Байя
Гремио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
К
1:1
К
1:1
СA
1:2
СB
1:1
СB
0:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
1:2
СA
1:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.82
0.64

Среднее время на гол

110
141

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.5
Стум Эвералдо 2 0.5
Соуза Коули 1 0.25
Александр Кайо 1 0.25
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.5
Сотельдо Йеферсон 1 0.25
Gustavo Martins 1 0.25
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Рибейро Эвертон 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Александр Кайо 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Nathan Ribeiro 1 0
Gustavo Gomes 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Байя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
80%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1
Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1

Результаты матчей

Байя
Гремио

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Байя
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Байя
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Гремио
 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
16.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Байя
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 1:0 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гремио
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Рибейро Эвертон сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Стум Эвералдо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Байя
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Гремио
4.05
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