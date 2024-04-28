Тур: 4.
Ход матча
17'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
-
-
5 Rezende2
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
-
51 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоПолузащитник
-
97 Caique IV
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Байя
Гремио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.82
0.64
Среднее время на гол
110
141
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|2
|0.5
|Стум Эвералдо
|2
|0.5
|Соуза Коули
|1
|0.25
|Александр Кайо
|1
|0.25
|Лукас Жан
|0
|0
|Рибейро Эвертон
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.5
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.25
|Gustavo Martins
|1
|0.25
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
|Gustavo Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Байя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
80%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1
Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1
Результаты матчей
Байя
Гремио
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Байя
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1