  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Байя
1:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
17' Гол
Стум Эвералдо
45' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
47' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
57' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
65' Желтая карточка
Сени Рожерио
68' Желтая карточка
Дуглас XV
78' Желтая карточка
Gustavo Gomes
90' Красная карточка
Коста Диего
90' Желтая карточка
Эли Родриго
90'+8
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
33
Рафаэл
Кабрал
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
37
Кейрос
Эдуардо
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
19
Коста
Диего
7
Сотельдо
Йеферсон
Байя
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Байя
Гремио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
К
1:1
К
1:1
СA
1:2
СB
1:1
СB
0:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
1:2
СA
1:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.82
0.64

Среднее время на гол

110
141

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.5
Стум Эвералдо 2 0.5
Соуза Коули 1 0.25
Александр Кайо 1 0.25
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.5
Сотельдо Йеферсон 1 0.25
Gustavo Martins 1 0.25
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Габриэл Шавьер 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Александр Кайо 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 2 0
Gustavo Gomes 2 0
Коста Диего 0 1
Эли Родриго 1 0
Дуглас XV 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Nathan Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Байя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1
Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1

Результаты матчей

Байя
Гремио

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байя
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
16.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Рибейро Эвертон сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Стум Эвералдо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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