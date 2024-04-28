Тур: 4.
0'
1:0
17' ГолСтум Эвералдо
45' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
47' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
57' Желтая карточкаРибейро Эвертон
65' Желтая карточкаСени Рожерио
68' Желтая карточкаДуглас XV
78' Желтая карточкаGustavo Gomes
90' Красная карточкаКоста Диего
90' Желтая карточкаЭли Родриго
90'+8
Ход матча
17'
1:0
47'
57'
65'
68'
78'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.90 Победа «Гремио»
-
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
-
-
5 Rezende2
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
-
51 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоПолузащитник
-
97 Caique IV
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Байя
Гремио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.82
0.64
Среднее время на гол
110
141
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|2
|0.5
|Стум Эвералдо
|2
|0.5
|Соуза Коули
|1
|0.25
|Александр Кайо
|1
|0.25
|Лукас Жан
|0
|0
|Рибейро Эвертон
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.5
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.25
|Gustavo Martins
|1
|0.25
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Габриэл Шавьер
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Gustavo Gomes
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Эли Родриго
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Байя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1
Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1
Результаты матчей
Байя
Гремио
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Байя
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1