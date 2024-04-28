  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Фламенго
0:0
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
15' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
44' Желтая карточка
Данило Барбоза

Ход матча

15'
 
Саварино Джефферсон
44'
 
Данило Барбоза
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
5.60
4.02
Реклама, olimp.bet
7.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
10
Саварино
Джефферсон
7
Энрике
Луис
IX
11
Сантос
Жуниор
Фламенго
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
28%
20 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

40 матчей

47.5%
32.5%
20%
19 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
8 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ККГ
1:0
СA
1:2
СA
2:3
ККГ
0:1
СA
0:1
СA
0:1
ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.04
1.11

Среднее время на гол

86
81

Всего голов

50
47

Голов в среднем за матч

1.25
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.5
Араужо Луис 1 0.25
Педро Гильерме 1 (1) 0.25
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 2 0.5
Соарес Франсиско 2 (1) 0.5
Сантос Жуниор 1 0.25
Саварино Джефферсон 1 0.25
Jacob Montes 1 0.25
Понте Матео 1 0.25
Угу Мигель 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Аллан Соуза 1 0
Тите 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Барбоза 2 0
Alexander Barboza 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Джеффиньо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2

Результаты матчей

Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Фламенго
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 8 - 4 7
5.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
16.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фламенго
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Данило Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Саварино Джефферсон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
5.60
4.02
Реклама, olimp.bet
7.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный