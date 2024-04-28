Тур: 4.
0:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
44' Желтая карточкаДанило Барбоза
0:1
53' ГолЭнрике Луис
57' Желтая карточкаЭнрике Луис
59' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
79' Желтая карточкаДжеффиньо
0:2
90' ГолСаварино Джефферсон
90'+10
Ход матча
44'
53'
57'
60'
60'
79'
90'
0:2
27
Энрике
Бруно
12
John
Victor
16
Угу
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
19 Lorran
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
-
67 Ярлен
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
28%
20 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
40 матчей
47.5%
32.5%
20%
19 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
8 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.04
1.11
Среднее время на гол
86
81
Всего голов
50
47
Голов в среднем за матч
1.25
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|2
|0.5
|Араужо Луис
|1
|0.25
|Педро Гильерме
|1 (1)
|0.25
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|2
|0.5
|Данило Барбоза
|2
|0.5
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.5
|Сантос Жуниор
|1
|0.25
|Энрике Луис IX
|1
|0.25
|Jacob Montes
|1
|0.25
|Понте Матео
|1
|0.25
|Джеффиньо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Аллан Соуза
|1
|0
|Тите
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеффиньо
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Alexander Barboza
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2
Результаты матчей
Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1