Тур: 4.
3:0
Второй тайм: 49'
0'
30' Желтая карточкаГуга
36' Желтая карточкаУэсли Лопес
37' Желтая карточкаМаркус Аленсар
39' Желтая карточкаГарро Родриго
1:0
40' ГолУэсли Лопес
43' Желтая карточкаGustavo Mosquito
44' Желтая карточкаBidon Breno
2:0
45' ГолУэсли Лопес
3:0
47' ГолКака II
Ход матча
30'
36'
37'
39'
40'
1:0
43'
44'
45'
2:0
46'
47'
3:0
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
23
Гуга
III
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
16 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
-
23 ГугаЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
15 Матеус РейсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
-
-
31 Calegari
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Коринтианс
Флуминенсе
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
38 матчей
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
39.5%
28.9%
12 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.58
0.95
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.58
Среднее время на гол
61
155
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
1.53
0.76
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
58
117
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.5
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима II
|2
|0.5
|Гансо Пауло
|1
|0.25
|Кано Херман
|1
|0.25
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.25
|Марсело Виера
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|2
|0
|Raniele
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Лима II
|2
|0
|Гуга III
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Александр Гомес II
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2
Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Флуминенсе
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1