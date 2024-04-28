  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Коринтианс
3:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
30' Желтая карточка
Гуга
36' Желтая карточка
Уэсли Лопес
37' Желтая карточка
Маркус Аленсар
39' Желтая карточка
Гарро Родриго
1:0
40' Гол
Уэсли Лопес
43' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
44' Желтая карточка
Bidon Breno
2:0
45' Гол
Уэсли Лопес
3:0
47' Гол
Кака II
90'+6
22
Мигель
Карлос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
16
Энрике
Педро
XI
11
Ромеро
Анхель
1
Фабио
Лопес
23
Гуга
III
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
Коринтианс
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Флуминенсе

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

38 матчей

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
39.5%
28.9%
12 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:3
СA
2:0
СA
0:2
К
3:0
К
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
1:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
БСА
5:2
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.58
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.58

Среднее время на гол

61
155

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

1.53
0.76

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

58
117

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.5
Кака II 1 0.25
Gustavo Mosquito 0 0
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима II 2 0.5
Гансо Пауло 1 0.25
Кано Херман 1 0.25
Мартинелли Габриэл 1 0.25
Марсело Виера 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 2 0
Raniele 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 0
Гансо Пауло 2 0
Лима II 2 0
Гуга III 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Мело Фелипе 1 0
Джон Кеннеди 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Александр Гомес II 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2
Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Флуминенсе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
3.
Форталеза Сеара
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ред Булл Брагантино
 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Фламенго
 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Жувентуде
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 2 0 2 5 - 3 6
11.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Коринтианс
 4 1 1 2 3 - 3 4
15.
Флуминенсе
 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Жувентуде
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Форталеза Сеара
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Жувентуде
 1:0 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Саварино Джефферсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Хьюго Фариас сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Уэсли Лопес бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Коринтианс 3:0 Флуминенсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный